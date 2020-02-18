حضري كل ما هو جديد لأسرتك كفتة الدجاج بالصلصة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة جديدة لعمل " كفتة دجاج بالصلصة " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد بجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها .

مقادير كفتة دجاج بالصلصة :





نصف كيلو دجاج مفروم

بصلة مبشورة

نصف كوب بقسماط

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

3 كوب عصير طماطم ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة سمنة

ملح وفلفل

بهارات

بصل مفروم

بطاطس مكعبات

زبدة





طريقة تحضير كفتة دجاج بالصلصة :





* يخلط الدجاج مع البقسماط والبصلة المبشورة والبيكينج باودر والبهارات والملح والفلفل





* وتشكل على شكل أصابع





* يسخن الزيت ويضاف البصل والملح والفلفل ويشوح





* ثم تضاف أصابع الكفتة والبطاطس والصلصة وتترك حتى تمام الطهي



