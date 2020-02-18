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مرأة

حضري كل ما هو جديد لأسرتك كفتة الدجاج بالصلصة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:00 ص
طريقة عمل كفتة الداجا
طريقة عمل كفتة الداجا بالصلصة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة جديدة لعمل " كفتة دجاج بالصلصة " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد بجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها .
 
مقادير كفتة دجاج بالصلصة :

نصف كيلو دجاج مفروم 
بصلة مبشورة 
نصف كوب بقسماط 
1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر 
3 كوب عصير طماطم ثوم مفروم 
1 ملعقة كبيرة سمنة
ملح وفلفل 
بهارات 
بصل مفروم 
بطاطس مكعبات
 زبدة 

طريقة تحضير كفتة دجاج بالصلصة :

* يخلط الدجاج مع البقسماط والبصلة المبشورة والبيكينج باودر والبهارات والملح والفلفل

* وتشكل على شكل أصابع

* يسخن الزيت ويضاف البصل والملح والفلفل ويشوح

* ثم تضاف أصابع الكفتة والبطاطس والصلصة وتترك حتى تمام الطهي

* وتقدم ساخنة
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