حضري كل ما هو جديد لأسرتك كفتة الدجاج بالصلصة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة جديدة لعمل " كفتة دجاج بالصلصة " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد بجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها .
مقادير كفتة دجاج بالصلصة :
نصف كيلو دجاج مفروم
بصلة مبشورة
نصف كوب بقسماط
1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
3 كوب عصير طماطم ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة سمنة
ملح وفلفل
بهارات
بصل مفروم
بطاطس مكعبات
زبدة
طريقة تحضير كفتة دجاج بالصلصة :
* يخلط الدجاج مع البقسماط والبصلة المبشورة والبيكينج باودر والبهارات والملح والفلفل
* وتشكل على شكل أصابع
* يسخن الزيت ويضاف البصل والملح والفلفل ويشوح
* ثم تضاف أصابع الكفتة والبطاطس والصلصة وتترك حتى تمام الطهي
* وتقدم ساخنة