استشاري مناعة يحذر من ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات متواصلة.. فيديو

قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة والحساسية، إن هناك ثلاثة أنواع من الكمامات الأساسية، وهم " الكمامة n95، وهذه خاصة بالأطقم الطبية، و النوع الثانى هى الكمامة الطبية التي وافقت عليها وزارة الصحة والتي سيرتديها طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات، و الكمامة الثالثة هى الكمامة القماش".





وأضاف استشاري المناعة والحساسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامة عزة مصطفى، أن الأطفال من دون عامين أو من هم أقل من عامين ممنوع ارتداء الكمامة.





. ولفت استشاري المناعة والحساسية إلى أن الجميع يلاحظ الآن أن الأمهات تقوم بوضع كمامة على وجه الأطفال الصغار الذى لا يتعدى أعمارهم العامين، وذلك خوفًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد





وأوضح استشاري المناعة والحساسية أن التصريح الخاصة الذى ادلى به والذى يقول فيه " لا يجب أرتداء الكمامة أكثر من ثلث ساعة"، وقال إن هذا التصريح صحيح ولكن عدم ارتدائها بشكل مستمر وكل ثلث ساعة يتم خلعها اذا أمكن فى الأماكن المفتوحة لاستنشاق الهواء.





وأشار استشاري المناعة و الحساسية إلى أنه لا يجب ارتداء الكمامة لأكثر من 4 ساعات متواصلة، وطالب من المواطنين بعدم وضع الكمامة أكثر من 4 ساعات.



