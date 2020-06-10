غير مقبول.. طلب إحاطة حول اعتراض المستشفيات الخاصة على أسعار وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا

تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب،، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن موقف المستشفيات الخاصة واعتراضهم على أسعار العلاج والعزل التي أعلنتها وحددتها وزارة الصحة تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بـ فيروس كورونا المُستجد في الآونة الأخيرة.





وقالت شادية، في بيان، إن اعترض المستشفيات الخاصة على الأسعار التي حددتها وزارة الصحة سواءً للعزل أو لعلاج مُصابي كورونا موقف غير مقبول بأي حال من الأحوال، مُؤكدة أن مهنة الطب قائمة على التحضر والإنسانية بمعالجة المصابين وتخفيف آلامهم وليس استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتحقيق المكاسب، مُشيرة إلى أن صحة وسلامة المصريين بكافة طوائفهم أهم من تحقيق الأرباح والأموال.







