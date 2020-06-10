حالته مستقرة.. قصة طبيب أصيب بـ فيروس كورونا أثناء أداء واجبه في مستشفى عزل قها

أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد استقرار حالة الطبيب أحمد ماهر استشاري العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي وأحد أبطال فريق العزل الطبي بالمستشفي ضمن الفريق الخامس والذي اصيب أثناء أداء واجبه المهني والإنساني وانتهت مهمته بالمستشفي أوائل الأسبوع الجاري.









وأكد المستشفي أن الدكتور أحمد ورفاقه جيل فريد من الأطباء سنقف كثيراً أمامه فهم شباب لم يؤثروا السلامة على مصلحة أوطانهم ولم يأبهوا بالمخاطر يوصلون الليل بالنهار مبلسمين الآم المرضى وجراحهم ومؤمنين برسالتهم السامية ، ومدركين عظم المهمة وأنهم خط الدفاع الأول والأخير ، يبيتون في المستشفيات لينعم المواطنون بالصحة ، ولينام الناس في بيوتهم.





وقال المستشفى إن حالة الطبيب مطمئنة ويخضع للعزل المنزلي وفق رغبته مشيرًا إلى أنه أجريت له مسحتان وكانت نتيجتهما إبجابية للفيروس ولكن الطبيب أصر علي العلاج والعزل المنزلي وفي طريقه للشفاء.





وأعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خروج الممرضة هنا على من هيئة تمريض مستشفى قليوب بعد تعافيها من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 255 متعافى.





وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بالمستشفى إن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.