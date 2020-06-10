حالته مستقرة.. قصة طبيب أصيب بـ فيروس كورونا أثناء أداء واجبه في مستشفى عزل قها

أعلن مستشفى قها المركزي لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد استقرار حالة الطبيب أحمد ماهر استشاري العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي وأحد أبطال فريق العزل الطبي بالمستشفي ضمن الفريق الخامس والذي اصيب أثناء أداء واجبه المهني والإنساني وانتهت مهمته بالمستشفي أوائل الأسبوع الجاري.
وأكد المستشفي أن الدكتور أحمد ورفاقه جيل فريد من الأطباء سنقف كثيراً أمامه فهم شباب لم يؤثروا السلامة على مصلحة أوطانهم ولم يأبهوا بالمخاطر يوصلون الليل بالنهار مبلسمين الآم المرضى وجراحهم ومؤمنين برسالتهم السامية ، ومدركين عظم المهمة وأنهم خط الدفاع الأول والأخير ، يبيتون في المستشفيات لينعم المواطنون بالصحة ، ولينام الناس في بيوتهم.
وقال المستشفى إن حالة الطبيب مطمئنة ويخضع للعزل المنزلي وفق رغبته مشيرًا إلى أنه أجريت له مسحتان وكانت نتيجتهما إبجابية للفيروس ولكن الطبيب أصر علي العلاج والعزل المنزلي وفي طريقه للشفاء.
وأعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خروج الممرضة هنا على من هيئة تمريض مستشفى قليوب بعد تعافيها من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 255 متعافى.
وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بالمستشفى إن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.