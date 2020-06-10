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اقتصاد

الذهب يرتفع جنيهين بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي الفائدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر  ارتفاعا بنحو جنيهين بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2020، في محالات الصاغة.

 

وبلغ سعر الجرام  من عيار 21 الأوسع انتشارا 772 جنيها.


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ووصل سعر الجرام  من عيار 24 الأعلي فئة 882 جنيها، فيما سجل سعر الجرام  من عيار 18 حوالى  662جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 517 جنيها .

 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنيها وسجل السعر العالمي للذهب 1724 دولارات.

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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