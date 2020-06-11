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محافظات

طبيب بالأقصر.. أول المتبرعين بـ بلازما الدم بعد تعافيه من كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:57 ص
الدكتور احمد مكى
الدكتور احمد مكى
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شمس يونس
أقدم أحد جنود الجيش الأبيض بمحافظة الأقصر عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد بالتبرع بالدم لإنقاذ المصابين بمستشفيات العزل.

وقال الدكتور إسماعيل العربي  مدير مستشفي الأقصر الدولي استكمالا لإنقاذ الفرق الطبية بالأقصر مصابي الفيروس، استقبل بنك الدم الاقليمي أول متبرع بالبلازما المستخدمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وهو أحد أفراد الجيش الأبيض الذين أصيبوا أثناء أداء عملهم".

والطبيب اسمه "أحمد مكي" أخصائي تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي  بمستشفى الأقصر الدولي ، وذلك عقب تعافيه من الإصابة بالفيروس.

وأوضح " العربي " تم أخذ العينة من المتبرع عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا  وقضاء فترة 14 يومًا من آخر مسحة تم إجراؤها وثبتت سلبيتها.

وكان أعلن بنك الدم الإقليمي بمحافظة الأقصر على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك الخاص به أنه بدأ فى الاتصال بالمتعافين من فيروس كورونا " كوفيد -19 " للتنسيق معهم لإمكانية التبرع بالبلازما عن طريق الجهاز الجديد اللي وصل مؤخرا لبنك الدم الإقليمي بالأقصر لاستخدامها في علاج المصابين بـ كورونا .

وأوضح البنك أن هناك تفاعل قوي وردود المتعافين إيجابية شجعهم فى استمرار التواصل  مع كل متعافي يصلح للتبرع حيث يقوم بالاتصال بارقام  ( 01008567183 -01004579996 ).
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