إنتاج 76.6 مليون رغيف فى مايو.. تموين الأقصر تحرر 494 محضرًا متنوعا

ففى مجال دعم الخبز والدقيق المدعم بالبطاقات التموينية انتظمت المخابز البلدية في إنتاج الخبز البلدي بموجب البطاقات التموينية وتم إنتاج وتوزيع عدد 76.6 مليون رغيف خلال الشهر بمعدل 2.5 مليون رغيف / يوم وذلك من خلال 304 مخبز علي مستوي المحافظة .
أيضا تم توزيع كمية قدرها 3753 طن دقيق بلدي 82% من خلال عدد 607 مستودعات دقيق بأرجاء المحافظة بموجب البطاقات التموينية بمعدل صرف يومي قدرة 121 طن / يوم.
وأضاف وكيل وزارة التموين أن عدد المحاضر والمخالفات التموينية المحررة خلال الشهر حوالى 494 محضرا ومخالفة وذلك بواقع تحرير 268 مخالفه ما بين ( نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمة – ميزان – مواعيد – نظافة – سجلات – مخالفات أخري )، و 223 محضر ( عدم إعلان – شهادات صحية – إدارة بدون ترخيص – سلخانه – فواتير – مجهول المصدر – تجميع دقيق – ازيد من السعر – منتهي الصلاحية ).
وتابع " مختار " أنه تم تحرير 3 محاضر تجميع بنزين بانواعه حيث تم ضبط 1.5 طن دقيق مدعم و1250 سرنجة بمخزن بدون ترخيص و 10 أطنان جبنة رومي مجهول المصدر و 150 ك لحوم ذبح خارج السلخانه وتصرف في الدقيق المدعم عدد 32 شيكارة زنة 50 كيلو و 8000 علبة سجائر " 16 كرتونه x 500 علبة و42 زجاجه كلور و 180 كيس سناكس كبير الحجم مجهول المصدر و 333 كمامة بير سلم بمشغل عبايات حريمي و195 لتر بنزين و 10 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر و 2 جردل مخللات × 5 ك و كرتونه مقرمشات 4 ك و 150 كيس مقرمشات و طن دقيق تجميع و17 ك كبده منتهية الصلاحية .
وتم تحرير ايضا محضر ضبط 17 كيس كبدة × 300 جم و 8 طبق لحم مفروم × 500 جم و 6 كيس اجنحة دجاج متبله منتهيه الصلاحية و 4 علبه كوكي صدور دجاج و 4 كيس كرانش بانيه و 2 كيس صدور دجاج و كرتونه بسكويت و 2 علبة هوهوز جامبو ، و140 علبة ألعاب نارية مجهولة المصدر و14 كيس عصائر مجففة و640 علبة سجائر و 26 عبوة معسل بيع بأزيد من السعر.