إنتاج 76.6 مليون رغيف فى مايو.. تموين الأقصر تحرر 494 محضرًا متنوعا

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين ب عن مجهودات المديرية خلال شهر مايو. وكيل وزارة الأقصر عن مجهودات المديرية خلال شهر مايو.





ففى مجال دعم الخبز والدقيق المدعم بالبطاقات التموينية انتظمت المخابز البلدية في إنتاج الخبز البلدي بموجب البطاقات التموينية وتم إنتاج وتوزيع عدد 76.6 مليون رغيف خلال الشهر بمعدل 2.5 مليون رغيف / يوم وذلك من خلال 304 مخبز علي مستوي المحافظة .





أيضا تم توزيع كمية قدرها 3753 طن دقيق بلدي 82% من خلال عدد 607 مستودعات دقيق بأرجاء المحافظة بموجب البطاقات التموينية بمعدل صرف يومي قدرة 121 طن / يوم.





وأضاف وكيل المحاضر والمخالفات التموينية المحررة خلال الشهر حوالى 494 محضرا ومخالفة وذلك بواقع تحرير 268 مخالفه ما بين ( نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمة – ميزان – مواعيد – نظافة – سجلات – مخالفات أخري )، و 223 محضر ( عدم إعلان – شهادات صحية – إدارة بدون ترخيص – سلخانه – فواتير – مجهول المصدر – تجميع دقيق – ازيد من السعر – منتهي الصلاحية ). وكيل وزارة التموين أن عدد









وتابع " مختار " أنه تم تحرير 3 محاضر تجميع بنزين بانواعه حيث تم ضبط 1.5 طن دقيق مدعم و1250 سرنجة بمخزن بدون ترخيص و 10 أطنان جبنة رومي مجهول المصدر و 150 ك لحوم ذبح خارج السلخانه و تصرف في الدقيق المدعم عدد 32 شيكارة زنة 50 كيلو و 8000 علبة سجائر " 16 كرتونه x 500 علبة و42 زجاجه كلور و 180 كيس سناكس كبير الحجم مجهول المصدر و 333 كمامة بير سلم بمشغل عبايات حريمي و195 لتر بنزين و 10 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر و 2 جردل مخللات × 5 ك و كرتونه مقرمشات 4 ك و 150 كيس مقرمشات و طن دقيق تجميع و17 ك كبده منتهية الصلاحية .



