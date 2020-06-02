AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنتاج 76.6 مليون رغيف فى مايو.. تموين الأقصر تحرر 494 محضرًا متنوعا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين ب الأقصر عن مجهودات المديرية خلال شهر مايو.

ففى مجال دعم الخبز والدقيق المدعم بالبطاقات التموينية  انتظمت المخابز البلدية في إنتاج الخبز البلدي بموجب البطاقات التموينية وتم إنتاج وتوزيع عدد 76.6 مليون رغيف خلال الشهر بمعدل 2.5 مليون  رغيف / يوم وذلك من خلال 304 مخبز علي مستوي المحافظة .

أيضا تم توزيع كمية قدرها 3753 طن دقيق بلدي 82% من خلال عدد 607 مستودعات دقيق بأرجاء المحافظة  بموجب البطاقات التموينية بمعدل صرف يومي قدرة 121 طن / يوم.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن عدد  المحاضر والمخالفات التموينية المحررة خلال الشهر  حوالى  494 محضرا ومخالفة وذلك بواقع تحرير  268 مخالفه ما بين ( نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمة – ميزان – مواعيد – نظافة – سجلات – مخالفات أخري )، و 223 محضر ( عدم إعلان – شهادات صحية – إدارة بدون ترخيص – سلخانه – فواتير – مجهول المصدر – تجميع دقيق – ازيد من السعر – منتهي الصلاحية ).


وتابع " مختار " أنه تم تحرير 3 محاضر تجميع بنزين بانواعه حيث تم ضبط 1.5 طن دقيق مدعم  و1250 سرنجة بمخزن بدون ترخيص و 10 أطنان جبنة رومي مجهول المصدر و 150 ك لحوم ذبح خارج السلخانه وتصرف في الدقيق المدعم عدد  32 شيكارة زنة 50 كيلو  و 8000 علبة سجائر   " 16 كرتونه x 500 علبة  و42 زجاجه كلور و 180 كيس سناكس كبير الحجم  مجهول المصدر  و 333  كمامة بير سلم بمشغل عبايات حريمي و195 لتر بنزين  و 10 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر و 2 جردل مخللات × 5 ك و كرتونه مقرمشات 4 ك و 150 كيس مقرمشات و طن دقيق تجميع و17 ك كبده منتهية الصلاحية .

وتم تحرير ايضا محضر ضبط 17 كيس كبدة × 300 جم و 8 طبق لحم مفروم × 500 جم و 6 كيس اجنحة دجاج متبله منتهيه الصلاحية و 4 علبه كوكي صدور دجاج و 4 كيس كرانش بانيه و 2 كيس صدور دجاج و كرتونه بسكويت و 2 علبة هوهوز جامبو ، و140 علبة ألعاب نارية مجهولة المصدر  و14 كيس عصائر مجففة  و640 علبة سجائر و 26 عبوة معسل بيع بأزيد من السعر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 180 محضرا تموينيا في حملة لمديرية تموين المنوفية

تحرير 823 مخالفة تموينية بالأقصر خلال شهر

في 15 يوما.. ضبط 1435 قضية تموينية في الشرقية

ضبط 214 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع بقنا

محافظ المنوفية: تحرير 353 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة

ضبط ٣٠ مخبزا مخالفا بالبحيرة وتاجر استولى على ١٠ أطنان دقيق مدعم

ترشيحاتنا

ترند الفن: إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا وأول ظهور لوالد محمد رمضان

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-6-2020

ماذا يحدث للجسم عند تناول قوانص الدجاج؟

تبدأ من اليوم.. تعرف على المواعيد الجديدة للنقل العام بعد تعديل الحظر

بسبب كورونا .. إندونيسيا تعلن إلغاء الحج

المخرج محمد فاضل يعلن عن إصابة شقيقته وابنها بفيروس كورونا .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحصول على قصة شعر جديدة.. أم تعرض حياة أطفالها الثلاثة للخطر.. اعرف الحكاية

شانجي Changhe الصينية تقرر تخفيض أسعارها اليوم في مصر.. صور

شيري chery تجهز لطرح موديل جديد في مصر بسعر مفاجئ.. صور