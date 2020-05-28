تموين الأقصر: توريد 18328 طن قمح بصوامع وشون المحافظة

اعلن الدكتور تامر
مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الاقصر ، عن توريد 18328 طنا و736 كيلو قمح للشون والصوامع المحافظة حتى اليوم.
يأتى ذلك وسط اجراءات
احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا "
كوفيد -19 " وتم منع اى
محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع اثناء التوريد ، وتوزيع كمامات ومطهرات
على جميع العاملين بهذه الصوامع للحد من انتشار الفيروس.
واوضح وكيل وزارة التموين الي انه تم
تجهيز البناكر والشون سابقا قبل استلام الاقماح من المزارعين والموردين
، بمضادات الحشرات الى جانب انه تم اتخاذ مايلزم لحماية المحاصيل من الامطار
والتقلبات الجوية .
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الجدير بالذكر انه تم صرف
سلع تموينية بمبلغ 40.6 مليون جنيه مقررات شهر مايو وبنسبة وصلت إلى 94.5% من
إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم ، و تم صرف 3226
طن دقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق ويصل الصرف اليومي
من الخبز بمتوسط 2.6 مليون رغيف / يوم.
كما تم صرف سلع حرة
بمبلغ 1.35 مليون جنيه فارق نقاط الخبز للمواطنين مما يؤكد استقرار وتوفر جميع
السلع التموينية للمواطنين.