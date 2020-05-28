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محافظات

تموين الأقصر: توريد 18328 طن قمح بصوامع وشون المحافظة

الخميس 28/مايو/2020 - 04:40 م
توريد القمح
توريد القمح
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شمس يونس

اعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الاقصر  ، عن توريد 18328 طنا و736 كيلو قمح للشون والصوامع المحافظة حتى اليوم.

يأتى ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا " كوفيد -19 " وتم منع اى محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع اثناء التوريد ، وتوزيع كمامات ومطهرات على جميع العاملين بهذه الصوامع للحد من انتشار الفيروس.

 

واوضح  وكيل وزارة التموين  الي انه تم تجهيز البناكر والشون سابقا  قبل استلام الاقماح من المزارعين والموردين ، بمضادات الحشرات الى جانب انه تم اتخاذ مايلزم لحماية المحاصيل من الامطار والتقلبات الجوية .

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الجدير بالذكر انه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 40.6 مليون جنيه مقررات شهر مايو وبنسبة وصلت إلى 94.5% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم ، و تم صرف 3226 طن دقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق ويصل الصرف اليومي من الخبز بمتوسط 2.6 مليون رغيف / يوم.

 

كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.35 مليون جنيه فارق نقاط الخبز للمواطنين مما يؤكد استقرار وتوفر جميع السلع التموينية للمواطنين.

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