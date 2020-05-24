الإنسانية لا تعرف حدود.. سائح سويسري يوزع الألعاب على أطفال الأقصر

فى لفتة طيبة من سائح سويسري مقيم بـالاقصر يدعى " دانيال بيك " والذى أشهر إسلامه من عدة أعوام واطلق على نفسه اسم "ريان"، حيث قام اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك برسم البهجة على وجوه أطفال منطقة القرنة غرب الأقصر .

ووزّع "ريان" وبرفقته صديق الأقصري المرشد السياحي "أحمد القاضي" عدد من الألعاب والهدايا على أطفال القرية وسط اجواء ابتسمت بالفرحة والسعادة خلال عطلة الاعياد عقب قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وغلق الحدائق العامة والمنتزهات .

من جانبه أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة ومنع التجمعات طوال فترة إجازة العيد.

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كما تتضمن الإجراءات منع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد علي غلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم، طوال إجازة العيد، ويستثني من ذلك معدية الأهالي التي سوف تعمل حتى الساعة الخامسة مساء لنقل المواطنين فقط.

وأكد محافظ الأقصر رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولات للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك موجهًا رؤساء المدن برصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل بحسم معها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.