رغم كورونا.. إقبال شديد لشراء كعك العيد بالدقهلية.. فيديو وصور

ورغم ذلك فإن الإقبال على شراء" كعك العيد" شديد مع تطييق

ورغم ذلك فإن الإقبال على شراء" كعك العيد" شديد مع تطييق الإجراءات الاحترازية بمحال الحلوى.

حيث قال سليم على "طبيب" لم تمنعنى أزمة كورونا من قطع عادات وتقاليد اعتدنا عليها فأنا اشتريت كحك وبتى فور وغريبة، لاسرتى خاصة أن أبنائى يحبون الكعك كثيرًا ورغم ان زوجتى تجيد عمله بالمنزل إلا أنهم يحبونه" جاهزًا من محل الحلويات".

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فيما أكدت منال عبدالعال "موظفة" أن الأسعار جيدة وفى متناول الجميع، وقامت بشراء كميات متعددة من الكحك والبسكويت

فيما أكدت منال عبدالعال "موظفة" أن الأسعار جيدة وفى متناول الجميع، وقامت بشراء كميات متعددة من الكحك والبسكويت والغريبة والبتى فور لابنائها وأيضا لوالدها مشيرة إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية شيء جيد والبعد مسافة مناسبة أثناء الشراء مطلوب".



