رغم كورونا.. إقبال شديد لشراء كعك العيد بالدقهلية.. فيديو وصور

مازالت أزمة كورونا تضفى بظلالها على المجتمع المصرى ويُعد هذا العيد من أصعب الأعياد على الجميع بسبب كورونا.
ورغم ذلك فإن الإقبال على شراء" كعك العيد" شديد مع تطييق الإجراءات الاحترازية بمحال الحلوى.
"صدى البلد" رصد حركة بيع وشراء الكعك وحلوى العيد بالدقهلية، حيث قال سليم على "طبيب" لم تمنعنى أزمة كورونا من قطع عادات وتقاليد اعتدنا عليها فأنا اشتريت كحك وبتى فور وغريبة، لاسرتى خاصة أن أبنائى يحبون الكعك كثيرًا ورغم ان زوجتى تجيد عمله بالمنزل إلا أنهم يحبونه" جاهزًا من محل الحلويات".
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فيما أكدت منال عبدالعال "موظفة" أن الأسعار جيدة وفى متناول الجميع، وقامت بشراء كميات متعددة من الكحك والبسكويت والغريبة والبتى فور لابنائها وأيضا لوالدها مشيرة إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية شيء جيد والبعد مسافة مناسبة أثناء الشراء مطلوب".
وقال محمود عبد الهادى، صاحب محل حلويات بالمنصورة"، إن العيد هذا العام مختلف بسبب أزمة كورونا، ونحن نتعاون مع الدولة فى كل ما تقرره من اجل ان نعبر بسلام، لذا تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العامل والمواطن الذى يأتى للشراء حيث الكل هنا يرتدى الكمامات والجوانتيات".
وأضاف: "الإقبال شديد على الكعك خاصة ولدينا أنواعه المختلفة سواء بالملبن أو عين الجمل أو باللوز والبندق كما أن هناك إقبالاً على البسكويت سواء بالنشادر أو البرتقال أو جوز الهند كذلك البتى فور والغريبة والحلويات الشرقية لها مشتروها".