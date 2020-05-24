AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات

الأحد 24/مايو/2020 - 09:02 ص
اغلاق الطرق المؤدية
اغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالاقصر
Advertisements
شمس يونس

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم "الأحد"، أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بغلق الطرق المؤدية إلى المقابر لمنع زياراتها، وذلك فى إطار تطبيق قرارات منع زيارات المقابر والتجمعات، لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا "كوفيد -19".


وأهاب رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سليمان المواطنين بعدم زيارة المقابر والمدافن طوال فترة إجازة العيد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، حيث تهدف هذه الإجراءات منع تجمعات المواطنين تجنبًا لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


ومن جانبه أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة ومنع التجمعات طوال فترة إجازة العيد.

 اقرأ أيضا:

وسط نشاط الرياح.. تكبيرات عيد الفطر تعلو منازل مطروح والتزام المواطنين بعدم الخروج


كما تتضمن الإجراءات منع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على غلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم، طوال إجازة العيد، ويستثني من ذلك معدية الأهالي التي سوف تعمل حتى الساعة الخامسة مساء لنقل المواطنين فقط.


وأكد محافظ الأقصر رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولات للبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر المبارك موجهًا رؤساء المدن برصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل بحسم معها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات
بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات
بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات
بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات
بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات
بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات
بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات
بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

لاستقبال عيد الفطر المبارك .. رفع حالة الاستعداد بالوادي الجديد

منع زيارات المقابر أبرزها.. أسوان تعلن حزمة إجراءات جديدة فى عيد الفطر

رفع درجات الاستعداد بمحافظة سوهاج لاستقبال عيد الفطر

إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي بالفيوم خلال إجازة العيد

أسوان تستعد للعيد .. رفع حالة الطوارئ وآليات لتطبيق قرارات الحكومة لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

عرض العيد..اشترى آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط

فتحت الباب لـ كورونا.. وفاة فتاة تكشف الصلة بين السمنة والفيروس

بث مباشر.. تكبيرات عيد الفطر المبارك من الحرم المكي

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. الفيروس يهدد دينا الشربيني وعمرو دياب

وكالة الأنباء اللبنانية تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون

طارق يحيى يستشهد بأحمد شوبير بقضية حق الزمالك في لقب نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن تفاصيل كيا ستينجر 2021 فيس ليفت.. صور

قول للزمان ارجع.. آخر مظاهر فرحة العيد في مصر قبل كورونا.. صور

في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه