بسبب كورونا.. إغلاق الطرق المؤدية للمقابر بالأقصر لمنع الزيارات والتجمعات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم "الأحد"، أول أيام عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بغلق الطرق المؤدية إلى المقابر لمنع زياراتها، وذلك فى إطار تطبيق قرارات منع زيارات المقابر والتجمعات، لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا "كوفيد -19".





وأهاب رئيس مركز ومدينة إسنا محمد سليمان المواطنين بعدم زيارة المقابر والمدافن طوال فترة إجازة العيد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، حيث تهدف هذه الإجراءات منع تجمعات المواطنين تجنبًا لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





ومن جانبه أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تنص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة ومنع التجمعات طوال فترة إجازة العيد.

اقرأ أيضا:

وسط نشاط الرياح.. تكبيرات عيد الفطر تعلو منازل مطروح والتزام المواطنين بعدم الخروج





كما تتضمن الإجراءات منع إقامة أي احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على غلق الكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة وما يماثلهم، طوال إجازة العيد، ويستثني من ذلك معدية الأهالي التي سوف تعمل حتى الساعة الخامسة مساء لنقل المواطنين فقط.





وأكد محافظ الأقصر رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولات للبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر المبارك موجهًا رؤساء المدن برصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل بحسم معها مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.