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سيارات

شاهد.. فورد موستنج تنافس تيسلا 3 الخارقة .. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر العديد من محبى سباقات التسارع والاثارة مقطع فيديو مثيرًا لمنافسة قوية بين كل من تيسلا 3 وفورد موستنج ، وحقق هذا الفيديو مشاهدات كبيرة بسبب الاثارة المتواجدة به لقوة السيارتين ، وفي حين أن سيارة تيسلا هي من انتصرت كالعادة في النهاية، إلا أن موستنج حققت أداءً جيدًا يستحق الإشادة.

على الرغم من فوز تيسلا المتوقع، إلا أن فورد موستنج لم تترك المعركة بسهولة، وعلى الرغم من أن الفيديو لم يذكر ذلك، إلا أن موديل 3 قطعت مسافة الربع ميل في 11.62 ثانية،

وبذلك الفوز لتسلا 3 وهي لم تحطم رقمها القياسي الماضي، بل هي في متوسط أرقام أداء موديل 3 الطبيعى والمتوقع من السيارة ذات السرعة الخارقة .

لا يشير وصف الفيديو إلى ما إذا كانت سيارة موستنج المشاركة في السباق قياسية أم معدلة، ونحن لم نرى سيارة موستنج هذه تشارك في سباقات أخرى لنعرف ذلك، ومع ذلك، فمقارنة بسباقات سيارات موستنج وموديل 3 التي رأيناها مؤخرًا .

يذكر أننا شاهدنا مؤخرًا سباق تسارع بين سيارة تيسلا موديل S P100D وفيراري F12، حيث تغلبت سيارة تيسلا على فيراري بشكل سيء للغاية كما لو كانت الأخيرة بالكاد تحركت من مكانها، إلا أن السباق الذي نستعرضه معكم اليوم يبدو مثيرًا إلى حد ما.

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