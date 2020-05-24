تيسلا تتنازل عند دعوى قضائية لاستنئاف عملها من جديد

تنازلت شركة تيسلا الامريكية لصناعة السيارات الكهربائية التنازل عن الدعوى القضائية التي رفتها ضد مقاطعة بولاية كاليفورنيا .









وكانت شركة تيسلا قد رفعت دعوة قضائية ضد مقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا والسبب هو رفضها استئناف العمل ضمن الإجراءات المشددة لمكافحة كورونا .





كما رأت تيسلا ان الدعوة القضائية لم يكن هدفها استمرارها في المحاكم طالما وافقت المقاطعة على استئناف العمل في مصانعها .





ومن المفترض أن تيسلا ستعود للعمل على أوسع نطاق خلال الأيام المقبلة واستقبال المزيد من العاملين للعمل على إنتاج وتصنيع السيارات .





وخلال الأيام القادمة ستستقبل الكثير من الزيارات لتطبيق الاحتياطات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على المسافات بين الموظفين.





ومن المفترض ان تقوم تيسلا خلال الفترة المقبلة بتخيير الموظفين بين العودة والعمل في الشركة وذلك وفقا لمعايير السلامة في منازلهم دون راتب .



