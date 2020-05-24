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سيارات

تيسلا تتنازل عند دعوى قضائية لاستنئاف عملها من جديد

الأحد 24/مايو/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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أماني نوار
 تنازلت شركة تيسلا الامريكية لصناعة السيارات الكهربائية التنازل عن الدعوى القضائية التي رفتها ضد مقاطعة بولاية كاليفورنيا .


وكانت شركة تيسلا قد رفعت دعوة قضائية ضد مقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا والسبب هو رفضها استئناف العمل ضمن الإجراءات المشددة لمكافحة كورونا .

كما رأت تيسلا ان الدعوة القضائية لم يكن هدفها استمرارها في المحاكم طالما وافقت المقاطعة على استئناف العمل في مصانعها .

ومن المفترض أن تيسلا ستعود للعمل على أوسع نطاق خلال الأيام المقبلة واستقبال المزيد من العاملين للعمل على إنتاج وتصنيع السيارات .

وخلال الأيام القادمة ستستقبل الكثير من الزيارات لتطبيق الاحتياطات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا مثل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على المسافات بين الموظفين.

ومن المفترض ان تقوم تيسلا خلال الفترة المقبلة بتخيير الموظفين بين العودة والعمل في الشركة وذلك وفقا لمعايير السلامة في منازلهم دون راتب .

يذكر أن شركة تيسلا من اولى الشركات على مستوى العالم التى فتحت أبوابها مرة اخرى للموظفين بعد الغلق الذى دام لاشهر بسبب فيروس كورونا المستجد ، وها هى تعلن من خلال تصريح رسمي من إيلون موسك عن نقل مصانعها وأعمالها خارج ولاية كاليفورنيا التي كانت مهد تأسيس الشركة.
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