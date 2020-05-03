تيسلا الأمريكية تخسر ملايين الدولارات بسبب تغريدة

على الرغم من كل النجاحات التي التي حققتها شركة تيسلا الأمريكية أكبر مصنعي السيارات الكهربائية في العالم فإنها تواجه مشكلة قد تعرضها لخسائر.





والسبب وراء ذلك هو المدير التنفيذي، الذي كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تضر باسم شركته في سوق الاورواق المالية، حيث قال: "سهم تيسلا مرتفع بقيمة أكبر مما يستحقها في رأيي".



وتسببت تلك التغريدة في تراجع سعر تيسلا من أعلى مستوياته خلال جلسة التعاملات عند 770 إلى 690 دولار.





كما طالب المدير التنفيذي للشركة بالسماح بفتح المصانع وعودة الإنتاج مرة أخرى وأثار انتقادات واسعة خاص بعد عدد الإصابات .





ومن المعروف أن شركة تيسلا تعتبر من أكثر شركات السيارات في العالم تحقيقا للأرباح خلال هذه الأزمة بعدما أكدت مؤشرات الربع الأول ارتفاع أرباح الشركة بما يقارب 6 مليارات دولار مقارنة بـ4.6 مليار دولار في الربع ذاته من العام الماضي.





جدير بالذكر أن تيسلا اضطرت إلى إغلاق مصنعين رئيسيين في شنجهاي الصينية ومدينة فيرمونت الامريكية مارس المضي والسبب الضغوطات الحكومية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا .



