6 أسباب وراء انخفاض ضغط الزيت في السيارة





ضغط الزيت له دورا هام في الحفاظ على محرك السيارة لانع على تجنب مشاكل الأحتكال أو الحرارة أما ضغط الزيت المنخفض فيؤدي إلى أضرار كبيرة للمحرك وأجزاء المحرك .



كما يجب على أصحاب السيارات الحفاظ على ضغط زيت مناسب في السيارة لتجنب العديد من المخاطر والأضرار التي يمكن أن يسببها ضغط الزيت المنخفض وسنكشف في هذا التقرير اسباب انخفاض الزيت في السيارة .

1-وجود المشاكل في مضخة الزيت يتسبب في عدم وصول الزيت إلى أجزاى المحرك وبالتالي انخفاض ضغط الزيت داخل المحرك.





2-انخفاض مستوى الزيت في المحرك يتسبب في تسرب الزيت أو أحتراقه فإن ضغط الزيت داخل المحرك ينخفض







3-يؤدي انتهاء العمر التشغيلي للمحرك إلى انتهاء صلاحيته وعدم عمل المحرك بكفاءة بالتالي انخفاض ضغط الزيت



4-عند -انسداد مصفى الزيت بسبب الكثير من الشوائب والأوساخ يؤدي إلى انخفاض كمية الزيت الواصلة للمحرك.







5- عند استخدام زيت ذو لزوجة منخفضة أو انخفاض لزوجة الزيت نتيجة تلوث الزيت بالبنزين.





6- تآكل عمود الكامات والمرفق.



