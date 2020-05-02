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سيارات

حيل بسيطة لتنظيف فرش السيارة القماش

السبت 02/مايو/2020 - 08:04 م
تنظيف فرش السيارة
تنظيف فرش السيارة القماش
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اشرف عطية

جميعنا يرغب أن تظل سيارته نظيفة وننزعج من وجود بعض البقع في فرش السيارة الداخلي. وقد تحدث هذه البقع بطرق خارجة عن إرادتنا، خصوصا وأنه عندما نحتسي قهوة الصباح من الوارد ان نسكب القليل منها علي الفرش الداخلي للسيارة و ننزعج جميعا من هذا الامر.. وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض الطرق لإزالة  البقع من فرش السيارة القماش  .

 

طريقة تنظيف فرش السيارة القماش  : 

 

1- امسح البقع بقطعة قماش مبللة

2- احضر مسحوق الملابس و ضع منة القليل علي قطعة قماش 

3- قم بفرك البقعة في شكل حركات دائرية بأستخدام قطعة القماش 

4-اترك المسحوق عليها قليل لمدة خمس دقائق 

5- افركها مجددا بأستخدام قطعة قماش مبللة 

 لتفادي كل هذا يمكنك اللجوء لشراء كسوة جلد للسيارة فهي علي عكس القماش لا تلتصق بها الاوساخ ويمكن تنظيفها بسهولة و خلال دقائق معدودة بأستخدام قطعة قماش و يمكنك ايضا عمل ارضية السيارة من الجلد ليسهل تنظيفها خصوصا ان كنت تصطحب اطفال معك في السيارة .


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