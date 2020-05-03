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سيارات

الصين تنتج سيارات مضادة لـ كورونا

الأحد 03/مايو/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

بعد انتشار جائحة كورونا حول العالم بشكل كبير أطلقت شركة جيلي الصينية مباردة بقيمة 52 مليون دولار تحت مشروع يسمى " مشروع السيارة الصحية " والهدف منه هو حماية الركاب من الفيروسات والبكتيريا من خلال منع دخول الجزئيات الدقيقة إلى السيارة.

 

كما تقوم " جيلي " أيضا بتطوير مواد مضادة للميكروبات للحفاظ على ادوات التحكم في السيارة ومقابض الأبواب خالية من الفيروسات .

 

كما أن السيارة ستحتوي على ازرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للفيروسات ومرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء .

 

 ووفقا لما جاء في الديلي ميل البريطانية بأن التكنولوجيا المستخدمة في السيارة مازالت غير مثبته برغم أن المحللين يتوقعون أن يصبح هذا التوجه عالميا .

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ومن المفترض لاحقات أن سيتم تجهيز السيارات، المنتجة تحت هذا الشعار الجديد، بنظام خاص لتنقية الهواء تزعم "جيلي" أنه سيوفر نفس درجة الحماية من الجسيمات والهباء الجوي مثل كمامات الوجه الطبية إلا أن هناك  مبادرات  اعتبروا أن هذه "وسيلة للتحايل" تعتمد على تكنولوجيا غير مثبتة في مناخ من القلق المتزايد بشأن مسببات الأمراض.

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