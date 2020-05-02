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سيارات

تعرف علي أعراض تلف طرمبة البنزين

السبت 02/مايو/2020 - 04:58 م
أعراض تلف طرمبة
أعراض تلف طرمبة البنزين
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اشرف عطية

نعلم أن وظيفة طرمبة البنزين في السيارة ما هي الا ناقل للوقود من التانك الخاص بالسيارة الى المحرك فهي لها دور هام جدا في تشغيل المحرك خصوصا صباحا لان السيارة تكون في حالة خمول و نقص في معدلات البنزين فتقوم الطرمبة بضخ كمية الوقود الكافية التي تسمح بالتشغيل و على مدار اليوم أيضا وفي بعض الأحيان تتعطل هذه المضخة او الطرمبة و لا نعلم ما هي اعراض تلفها ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع

 

أعطال تصيب طرمبة البنزين

1- صدور صوت “زنة” بالقرب من خزان الوقود

2- صعوبة تشغيل المحرك خصوصا صباحا 

3-  انخفاض عزم السيارة

4- انخفاض قدرة السيارة على التسارع

5- زيادة في استهلاك الوقود 

6- امتناع المحرك عن العمل

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