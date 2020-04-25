احذر من الجنوط الأسبور فهي تستهلك البنزين

و لكن هل تعلم ان هذه الجنوط هي المتهم الاول في زيادة استهلاك البنزين ؟ ففي هذه السطور نوضح كيف تستهلك الجنوط البنزين....





عند تركيب الجنوط العادية فيصبح الامر عاديا، ولكن لو كانت كبيرة ستؤدي إلى زيادة وزن السيارة كما أنه من الضروري أن تعلم بأن الوزن المتحرك هو 4 أضعاف الوزن الثابت أي أن وزن الفرامل و الطنابير و الإطارات و الجنوط سيصبح مضاعفا بـ 4 مرات في السيارة عندما تبدأ بالتحرك فبالطبع ستستهلك المزيد من الوقود .





فعندما تقوم بتكبير حجم الجنط بالطبع سوف يكبر الإطار في هذه الحالة سيعاني المحرك من جهد أكبر بسبب المساحة الكبيرة التي باتت تلامس الأرض، الأمر الذي سيجبرك أن تضغط أكثر على دواسة الوقود ما يعني استهلاك اكثر للبنزين فضلا عن الوزن الزائد .





و بالطبع الوزن الزائد بسبب كبر الجنط والإطار لن يؤدي فقط إلى استهلاك إضافي للبنزين بل سيؤثر سلبًا أيضًا على الفتيس لانه يبذل جهدا اكبر في الجر و ستتلف الكبالن ايضا في حالة ان سيارتك كانت جر امامي .





لذلك يجب عليك الالتزام بتوصيات الشركة المصنعة للسيارة في اختيار الجنوط و الاطارات فتجد ورقة مطبوعة علي القائم المجاور للسائق مدون عليها قياسات الاطارات و الجنوط المطلوبة .