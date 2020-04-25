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حوادث

الداخلية تفرج عن 4011 سجينًا بمناسبة الاحتفال بـ عيد تحرير سيناء

السبت 25/أبريل/2020 - 04:16 م
الافراج عن سجناء
الافراج عن سجناء
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مصطفى الرماح
قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3778) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2020.
الداخلية تفرج عن 4011 سجينًا بمناسبة الاحتفال بـ عيد تحرير سيناء
الداخلية تفرج عن 4011 سجينًا بمناسبة الاحتفال بـ عيد تحرير سيناء
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