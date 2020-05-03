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سيارات

في عيد ميلاده الـ 45 .. شاهد أسطول سيارات ديفيد بيكهام

الأحد 03/مايو/2020 - 03:02 ص
ديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام
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اماني نوار
من المعروف عن لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام حبه لاقتناء السيارات النادرة والفاخرة والتي تعتبر هوايه الأثرياء ممن يميلون لإظهار القدرة المالية لهم ومحبتهم لشراء السيارات الفاخرة .


قال اللاعب ديفيد بيكهام انه يعشق تبديل السيارات كما يبدل قمصانه، إلا أنه أضطر إلى التخلى عن بعض سياراته عام 2013 لشراء قصر جديد بالإضافة إلى أنه أهدى زوجته فيكتوريا الكثير  من السيارات.



 اللاعب ديفيد بيكهام 45 عاما مواليد  2 مايو 1975 سبق ولعب  قبل اعتزاله مع نادي مانشستر يونايتد وبريستون نورث وريال مدريد وميلانو ولو أنجلوس ، وجالاكسي ، وباريس جيرمان.


كما مثل فريق إنجلترا الوطني لعدة سنوات وبعد أول لاعب إنجليزي يفوز بألقاب الدوري في أربع بلدان وهي إنجلترا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا.



واعتزل في مايو عام 2013 بعد 20 سنة من النجاحات المميزة والشهرة العالمية والجوائز الكبرى التي تجاوز عددها العشرين.

وفي هذا التقرير سنعرض أسطول سيارات اللاعب العالمي ديفيد بيكهام الكلاسيكية والحديثة بالإضافة إلى أقرب السيارات له .











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