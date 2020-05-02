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سيارات

5 مميزات للسيارات الكهربائية أهمها توفير الأموال

السبت 02/مايو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أماني نوار

حظيت السيارات الكهربائية بشعبية كبيرة بسبب المميزات الكثيرة الموجودة فيها ويتم شحن بطارية السيارة الكهربائية على قدرة السيارة ونوع التيار .

 فتحتاج السيارة الكهربائية قدرتها 40 كيلوات ساعي نحو 11 ساعة لشحنها بالتيار المنزلي ذو الطور الواحد (16 أمبير و 7و3 كيلوواط) في حين أنها تشحن لمدة 4 ساعات وفي هذا التقرير نعرض أهم مميزات السيارات الكهربائية.

1-السيارات الكهربائية صديقة للبيئة فهي لا تطلق انبعاثات كربونية من أي نوع ولا يخرج منها دخان ولا عوادم، فبالتالي تحافظ على البيئة وخاصةً في المدن المزدحمة.

2-من المعروف أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى وقود مما يعني انها ستوفر الكثير من الاموال التي كان من الممكن أن تنفقها على وقود السيارة .

3-من أهم مميزات السيارات الكهربائية أيضا لاتحتاج إلى صيانة كما أن عادة ما تحتاج إلى صيانة دورية مما يعني عدم الذهاب إلي ميكانيكي .


4-تتسم  أيضا السيارات الكهربائية بعد وجود صوت مرحك مزعج كما انها مناسبة جدا  في الزحاك وذلك بسبب سهولة التحكم .


5- أكثر امان للسائق كما ويمكن قطع الإمدادات الكهربائية لإيقاف البطارية وحماية الركاب الآخرين.

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