5 مميزات للسيارات الكهربائية أهمها توفير الأموال



حظيت السيارات الكهربائية بشعبية كبيرة بسبب المميزات الكثيرة الموجودة فيها ويتم شحن بطارية السيارة الكهربائية على قدرة السيارة ونوع التيار .



فتحتاج السيارة الكهربائية قدرتها 40 كيلوات ساعي نحو 11 ساعة لشحنها بالتيار المنزلي ذو الطور الواحد (16 أمبير و 7و3 كيلوواط) في حين أنها تشحن لمدة 4 ساعات وفي هذا التقرير نعرض أهم مميزات السيارات الكهربائية.



1-السيارات الكهربائية صديقة للبيئة فهي لا تطلق انبعاثات كربونية من أي نوع ولا يخرج منها دخان ولا عوادم، فبالتالي تحافظ على البيئة وخاصةً في المدن المزدحمة.



2-من المعروف أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى وقود مما يعني انها ستوفر الكثير من الاموال التي كان من الممكن أن تنفقها على وقود السيارة .



3-من أهم مميزات السيارات الكهربائية أيضا لاتحتاج إلى صيانة كما أن عادة ما تحتاج إلى صيانة دورية مما يعني عدم الذهاب إلي ميكانيكي .





4-تتسم أيضا السيارات الكهربائية بعد وجود صوت مرحك مزعج كما انها مناسبة جدا في الزحاك وذلك بسبب سهولة التحكم .





5- أكثر امان للسائق كما ويمكن قطع الإمدادات الكهربائية لإيقاف البطارية وحماية الركاب الآخرين.



