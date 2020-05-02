نيسان صني 2020 nissan sunny تعود في مصر بنسخة مانيوال وسعر تنافسي .. صور

اعلن وكيل نيسان في مصر عن طرح الفئة المانيوال من سيارتها نيسان صني 2020 nissan sunny في السوق المصري مرة أخري بعد أن أوقفت تقديمها لفترة طويلة..





ومن المقرر أن تعرض بجانب شقيقتها الاوتوماتيك و السيارة نيسان صني 2020 nissan sunny اعتمدت عليها الشركة لفترة طويلة و حققت مبيعات خرافية بسبب سعرها التنافسي .

ومن المتوقع طرح نيسان صني 2020 nissan sunny النسخة المانيوال بسعر 180.00 جنيه وذلك ضمن العرض السعري على طرازات نيسان في مصر حيث أن السعر يعتبر أقل من سعرها الاصلي الذي يصل الي 191.900 جنيه خارج العروض وبالتالي يكون سعر النسخة المانيوال من السيارة مقدم بتخفيضات تصل الي 12 ألف جنيه .





وتتوفر نيسان صني 2020 nissan sunny في مصر بثلاثة فئات مختلفة مع محرك 1500 سي سي 108 حصان مع ناقل أوتوماتيكي.



