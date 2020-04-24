نيسان nissan تعلن عن إمكانية تجربة سياراتها من المنزل

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 قررت شركة نيسان طرح خدمة جديدة بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها لتساعد عملائها على الحصول على ما يرغبون فيه من خدمات بدون التحرك من منزلهم

وقد أعلنت خدمة جديدة ضمن الخدمات التي وفرتها الشركة مؤخرًا إمكانية تجربة قيادة أحد طرازاتها وهو نيسان قشقاي من المنزل حيث توفر الشركة في مصر إمكانية حجز تجربة قيادة للسيارة.

وسيستلم العميل السيارة في منزله معقمة بالكامل ليقوم بتجربتها والتعرف عليها قبل أن تستردها الشركة من جديد ليحدد العميل مدى رغبته في السيارة وإمكانية شرائه لها.





ليست هذه الخدمة الجديدة التي طرحتها الشركة فقط بس أعلنت توافر خدمات أخرى تشمل استلام سيارات العملاء من منازلهم والذهاب بها إلى مراكز الصيانة التابعة لنيسان ايجيبت وإصلاحها بشكل كامل أو تقديم الصيانة الدورية لها واعادة السيارات مرة أخري للعميل في منزله دون أن يتحرك معقمة كذلك كما أكدت أن الأسعار الخاصة بذلك لا تختلف عن أسعار الصيانة العادية و هي تعد لفتة جيدة للحفاظ علي عملائها .

