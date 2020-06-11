العثور على قبر كليوباترا الضائع في الإسكندرية.. عالمة تفك اللغز| صور

كما سينطلق برنامج تلفزيوني جديد بعنوان Cleopatra: Sex, Lies and Secrets ليعرض فيه ما تم اكتشافه داخل الموقع حتى الآن، فخلال حياتها التي امتدت من 69 إلى 30 قبل الميلاد، كانت كليوباترا معروفة باسم الفاتنة والآسرة.





اشتهرت بسحرها لإغواء يوليوس قيصر أولًا من أجل ترسيخ تحالف مصر مع روما، ثم إغواء أحد خلفائه والذي أصبح حبيبها فيما بعد أنطونيو.





ومن أجل ترسيخ نفسها وأنطونيو كحكام في أذهان الشعب المصري، عملت أيضًا بجد لربط قصة حبهما بأسطورة إيزيس وأوزوريس، والتي قصة تحكي عن زوجين خيرين حكموا مصر قبل أن يتم خيانتهما.



