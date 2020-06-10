شاهد.. ثعبان يقضم لسان صياد حاول استفزازه.. فيديو

من أراد اللعب مع الثعابين فليتحمل سمّها، فأحيانًا بعض التباهي والرغبة في لفت الأنظار؛ قد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، وهو بالضبط ما حدث مع صياد ثعابين أسترالي.





وكشف مقطع فيديو عن لحظة مؤلمة في حياة صائد ثعابين أسترالي، حيث اصطاد «كال» ثعبانًا كبيرًا وبدأ باستعراض قواه أمام أصدقائه الذين بدأوا في تصويره.





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وضع "كال" وجهه في وجه الثعبان بعد ما أمسكه بقوة من عنقه، وبدأ في الاقتراب منه رويدًا رويدًا، بينما تحيّن الثعبان الفرصة المناسبة للانتقام من ذلك المُتباهي.





وبمجرد أن أخرج كال لسانه في وجه الثعبان أطبق الأخير أسنانه البارزة على لسان الصياد الأسترالي، وأبي ألا يفلته، وفقًا للمقطع الذي نشره موقع "وايد أوبن سبيسز".



