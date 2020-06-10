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منوعات

شاهد.. ثعبان يقضم لسان صياد حاول استفزازه.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:45 ص
ثعبان
ثعبان
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عزة عاطف
من أراد اللعب مع الثعابين فليتحمل سمّها، فأحيانًا بعض التباهي والرغبة في لفت الأنظار؛ قد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، وهو بالضبط ما حدث مع صياد ثعابين أسترالي.

وكشف مقطع فيديو عن لحظة مؤلمة في حياة صائد ثعابين أسترالي، حيث اصطاد «كال» ثعبانًا كبيرًا وبدأ باستعراض قواه أمام أصدقائه الذين بدأوا في تصويره.

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وضع "كال" وجهه في وجه الثعبان بعد ما أمسكه بقوة من عنقه، وبدأ في الاقتراب منه رويدًا رويدًا، بينما تحيّن الثعبان الفرصة المناسبة للانتقام من ذلك المُتباهي.

وبمجرد أن أخرج كال لسانه في وجه الثعبان أطبق الأخير أسنانه البارزة على لسان الصياد الأسترالي، وأبي ألا يفلته، وفقًا للمقطع الذي نشره موقع "وايد أوبن سبيسز".

وبصعوبة بالغة أخفى "كال" ملامح الألم أثناء محاولة إفلات قبضة الثعبان المطبقة على لسانه، لكن بدا الألم جليًا على وجهه، وأخيرًا بعد عدة محاولات استطاع الخروج من الأزمة وإفلات لسانه من بين فكي الثعبان غير السام.
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