ضبط وإعدام 80 كجم مواد غذائية و26 لتر مشروبات فاسدة بشرم الشيخ



شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء ، حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ للتفتيش على الشهادات الصحية والتأكد من خلو العاملين من الأمراض المعدية، وذلك تحت إشراف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية مدير الطب الوقائي، والدكتور أيمن الشناوي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومصطفى خليل، مراقب عام الأغذية، كما ضمت الحملة محمد إسماعيل، مفتش أغذية مكتب صحة شرم الشيخ.









وتم المرور على 17 منشأة بشرم الشيخ، وأسفرت الحملة عن أخذ 16 عينة للتحليل وتم تحرير 15 محضر 96 وتحرير 12 محضر 97، وتم إعدام 80 كجم مواد غذائية وضبط 26 لترا من المشروبات منتهية الصلاحية.









وتم التشديد على أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات والنظافة الشخصية لكل العاملين بالأغذية، والتأكيد على غسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر، والتنبيه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والمسافات البينية بين الأشخاص.









وأعلنت مديرية الصحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الأمراض المعدية، ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد.









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