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محافظات

خلي البحر يتنفس..غواصو دهب ينظفون القاع استعدادا لعودة السياحة..فيديو

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:01 ص
.غواصين دهب ينظفون
.غواصين دهب ينظفون القاع استعدادا لعودة السياحة..فيديو
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ايمن محمد
نظم الغطاسون بمدينة  دهب حملة  كبري  لنظافة قاع البحر من الشوائب والمخلفات  مستغلين فترة توقف الحركة السياحية  والأنشطة البحرية، وشملت كل ساحل مدينة دهب بالتنسيق مع مجلس مدينة دهب وإدارة المحميات  وقد كانت الحملة في مناطق " الايت هاوس -  اللاجونا -  السري بول -  الكانون".

وقد استمرت الحملة  لمدة  ثلاثة أيام  ومستمرة لفترة اخري بمشاركة معظم  غطاسين دهب ومراكز الغوص  استعدادا لعودة السياحة  الأيام المقبلة.

 وقال الغطاس صدام الكيلاني صاحب محاولة دخول موسوعة جينيس العالمية باطول غطسة في العالم إن  حملة نظافة قاع البحر كانت ضرورية حتي يتنفس البحر ويتخلص من كل الشوائب مشيرا إلي إنه تم استخراج نحو ٧ طن مخلفات وشوائب من قاع البحر  مما يعطي  حياة اخري  للشعاب المرجانيه  وتكون اكثر نموا  مشيرا الي ان الحملة مستمرة .


وأضاف محسن جعفر  من المهتمين بالبيئة والسياحة بدهب إن الحملة نالت  اقبال  في المشاركة من الغطاسين  الذين   وجدوها فرصة لتنظيف قاع البحر  وعودة لممارسة الغطس مرة اخري .

 واشار ابراهيم  سليمان عضو جمعية رجال اعمال دهب إن  الحملة  كانت إيجابية من جانب الغطاسين مشيرا  إلي إنه  بعد ان يتم فتح حركة السياحة  والغوص سوف تكون مدينة دهب من اجمل المدن  بيئيا .

 وقد أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحملات نظافة قاع البحر  من المخلفات والشوائب وشباك الصيد العالقة  التي  تتم من خلال غطاسين متطوعين .


 


خلي البحر يتنفس..غواصو دهب ينظفون القاع استعدادا لعودة السياحة..فيديو
خلي البحر يتنفس..غواصو دهب ينظفون القاع استعدادا لعودة السياحة..فيديو
خلي البحر يتنفس..غواصو دهب ينظفون القاع استعدادا لعودة السياحة..فيديو
خلي البحر يتنفس..غواصو دهب ينظفون القاع استعدادا لعودة السياحة..فيديو
خلي البحر يتنفس..غواصو دهب ينظفون القاع استعدادا لعودة السياحة..فيديو
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