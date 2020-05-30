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محافظات

انطلاق مبادرة The clean blue بمدينة شرم الشيخ لتنظيف قاع البحر

السبت 30/مايو/2020 - 05:33 م
انطلاق مبادرة The
انطلاق مبادرة The clean blue بمدينة شرم الشيخ
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ايمن محمد
انطلقت اليوم مبادرة " The clean blue"  لتنظيف قاع البحر  بمدينة شرم الشيخ بحضور المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ .

وتهدف المبادره إلي اظهار مدينه شرم الشيخ في صوره جديده للعالم اجمع وبالاخص قاع البحر والشواطئ وتوثيق ما يحدث الآن من تغيرات بيئيه ومقارنتها بالسابق وتكوين قاعده بيانات عن حاله الاحياء المائيه ما بعد الازمه للوصول الى بروتوكولات جديده في التعامل مع البحر والمحميات و اماكن الغوص بصفه عامه واستخدامها فى التسويق الخارجي والداخلي لمدينه شرم الشيخ في ثوبها الجديد

ويتضمن برنامج المبادره عمل حملة لتنظيف قاع البحر و مواقع الغوص المختلفه داخل وخارج المياه في اطار خطه مسبقه من قبل الفرق المشتركه من المتطوعين،من تصوير وتحضير مواد علميه مصوره داخل وخارج المياه والعمل على استخدام هذه المواد العلميه في التسويق الاعلامي للمدينه داخل وخارج مصر تحت شعار المحافظه، وتوفير مخطط عن عوامل الامن والسلامه داخل وخارج البحر وتطبيقه العملي على ارض الواقع ليكون دليل مرئي للزائرين، وتعميم هذه المبادره لكل شواطئ المدينه وتصويرها وانتاج فيديو للعرض على وسائل الاعلام المختلفة

وذلك فى اطار التنسيق الكامل من مكتب نائب المحافظ ومجلس مدينة شرم الشيخ مع كل من غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية ، شرطة المسطحات المائية ، جهاز شئون البيئة، الإدارة الصحية

 وقد  تم اصدار كافة الإجراءات الاحترازية لاستئناف نشاط رحلات الغوص والأنشطة البحرية بمدينة شرم الشيخ .
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انطلاق مبادرة The clean blue بمدينة شرم الشيخ لتنظيف قاع البحر
انطلاق مبادرة The clean blue بمدينة شرم الشيخ لتنظيف قاع البحر
انطلاق مبادرة The clean blue بمدينة شرم الشيخ لتنظيف قاع البحر
انطلاق مبادرة The clean blue بمدينة شرم الشيخ لتنظيف قاع البحر
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