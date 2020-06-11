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أخبار العالم

إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الروسية يتخطى 200 ألف إصابة

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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أ ش أ
تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية (موسكو) اليوم /الخميس/ عتبة 200 ألف إصابة.
وأكد المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا - في تقريره اليومي، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - تسجيل 1436 إصابة جديدة بالعدوى في العاصمة الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية (مقابل 1195 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المدينة 201 ألف و221 حالة. 
وأضاف المركز أنه تم تسجيل 53 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي في العاصمة خلال اليوم الأخير، ما يمثل انخفاضا طفيفا لليوم الثاني على التوالي مقارنة مع 56 وفاة أمس الأربعاء و59 وفاة الثلاثاء، وما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في موسكو إلى 3138 (أي نحو 50% من إجمالي عدد الوفيات المسجلة في عموم البلاد).
وأشار المركز إلى أن عدد المتعافين من كورونا في موسكو بلغ 115 ألفا و769 شخصا، وهو ما يمثل انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليومين الماضيين (3796 حالة شفاء أمس و5390 حالة شفاء الثلاثاء). 
يُذكر أن المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا أعلن في وقت سابق أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في روسيا بلغ حتى اليوم الخميس 502 ألف و436 إصابة.

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