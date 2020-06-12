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رياضة

أبو طالب العيسوي أقوى المرشحين لرئاسة قطاع الناشئين بالإسماعيلي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:13 ص
صدى البلد
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نانسي ابراهيم
دخل أبو طالب العيسوى، نجم الإسماعيلي والمدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، دائرة المرشحين بقوة لخلافة طارق زين في تولي رئاسة قطاع الناشئين بالنادي خلال الفترة القادمة.
وتقدم طارق زين باستقالته من رئاسة قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، بالإضافة لتقديم كل مدربي القطاع استقالتهم لمجلس الإدارة، وتم موافقة المجلس على جميع الاستقالات لإعادة تشكيل القطاع من جديد.
ويعتبر أبو طالب العيسوي من أقوي المرشحين لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، خاصة لما يمتلكه من خبرات واسعة.
جدير بالذكر أن أبو طالب العيسوي كان قد عمل مدربا للنادي الإسماعيلي من قبل وقبلها مدربا عاما في الجهاز الفني، كما تولي رئاسة لجنة الكرة في النادي لفترة من الفترات.
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