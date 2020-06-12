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أخبار العالم

الأمم المتحدة تكشف مصدر الأسلحة التي استهدفت بها السعودية العام الماضي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:58 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على أن صواريخ كروز، التي تم استخدامها في استهداف منشآت نفطية سعودية ومطار دولي، العام الماضي، كانت أصلها إيراني. 

وقال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إن العديد من القطع المضبوطة لدى الولايات المتحدة من هذه الصواريخ، والخاصة بهجمات نوفمبر 2019 وفبراير 2020، كانت ذات أصل إيراني. 

وتابع أن خصائص تصميم بعض هذه الصواريخ متشابه مع التي أنتجتها إيراني. 

وكتب الأمين العام في تقريره "تقدر الأمانة العامة أن صواريخ كروز أو أجزاء منها المستخدمة في الهجمات الأربع هي من أصل إيران". 

فيما ذكر أيضا أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في هجمات مايو وسبتمبر كانت أصلها إيراني.





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