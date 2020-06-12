للمرة الثانية فى القليوبية.. أهالى متوفى بفيروس كورونا يعتدون على طبيب بمستشفى القناطر الخيرية

شهد مستشفى القناطر الخيرية قيام أهالى أحد المتوفين المصابين بفيروس كورونا بالتعدى على احد الأطباء واحداث تلفيات فى قسم الاستقبال بالمستشفى.









من جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير المستشفى أن المستشفى استقبلت احد المرضى المصابين بفيروس كورونا وحالتة متأخرة تستدعى وضعه فورا على جهاز تنفس وغرفة رعاية مركزة وهو ما لم يكن متاحا بالمستشفى في ذلك الوقت مشيرا إلى أن الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى قدموا له اللازم إلا أن حالته المتأخرة أدت إلى وفاته.





وأ شار إلى أن شقيق المتوفي ووالده حدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد الأطباء بالمستشفى تطورت بالتعدي عليه بالضرب إلى جانب أحداث تلفيات بالمستشفى تصل إجمالى تكلفتها حوالى 100 ألف جنيه مبدئيا وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة القناطر للتحقيق بالواقعة.





وأكد أنه تم إطلاق صراح الطبيب بدون أي ضمانات في حين تم إطلاق صراح والد وشقيق المريض المتوفي بكورونا بغرامية مالية لكل منهما.





يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى التى تشهد التعدى على الأطباء حيث شهد مستشفى بنها التعليمي اعتداء على الطاقم الطبي من مجموعة من أهالي مريض مصاب بفيروس كورونا واحداث تلفيات فى المستشفى ورغم ذلك استمر الطاقم الطبي في تقديم الخدمة الصحية بعدها بيوم واحد.