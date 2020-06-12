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محافظات

طبيب فى مهمة رسمية.. تفاصيل أول ولادة قيصرية لـ صيدلانية بعزل قها.. صور

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:49 ص
الطفلة بعد الولادة
الطفلة بعد الولادة
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إبراهيم الهوارى
استمرت جهود الأطقم الطبية فى مستشفى قها للعزل الصحى لعلاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد وسط  فرحة يومية عقب إعلان خروج الحالات المتعافية بعد تحول نتائج التحليل من إيجابية إلى سلبية.


وفي لفتة إنسانية استدعى المستشفى الطبيب إسلام شمس لإجراء عملية ولادة قيصرية لصيدلانية مريضة بفيروس كورونا بالرغم من أنه ليس عضوا بالفريق الطبي الحالي ولكنه كان عضوا بالفريق الثالث منذ بدء الجائحة. 

وقال الطبيب اسلام الذي يعمل أخصائي نساء وتوليد ولم تنقطع صلته بالمستشفى بعد أداء مهمته أنه على تواصل تام مع الإدارة وكل فريق طبي يأتي ويعرض عليهم المساعدة في أي وقت وأنه تلقى اتصالا من الأطباء بوجود حالة ولادة وضرورة حضوره وفي أقل من ربع ساعة دخل المستشفى. 

واشار الى أن الأم هي صيدلانية كانت تعمل بمستشفي ناصر العام وأصيبت أثناء عملها وحضرت لقها للعزل منذ 3 ايام ولكنها عانت من آلام الولادة ونزيف حاد وهي الولادة الثانية للأم. 

وتابع أنه تم التدخل الجراحي في الحال وأجريت عملية الولادة لها والطفلة مسك والأم حالتهما جيدة الآن مشيرا إلى أن مستشفى قها هي بيته الثاني ومستعد لخدمة مرضي كورونا في اي وقت . 

وكانت مستشفى قها للحجر الصحي قد شهدت أول حالة ولادة لمصابة بفيروس كورونا حيث تعمل الأم صيدلانية بمستشفي ناصر العام تدعي شيماء ع واصيب اثناء عملها وتم حجزها بالمستشفي وعندما عانت من الام الولادة اجريت عملية الولادة لها داخل المستشفي واسمت المولودة مسك . 

وأجرى الجراحة الدكتور أحمد مصطفي أخصائي التخدير، والدكتور إسلام شمس أخصائي نساء وتوليد والدكتور أحمد سامي نائب نساء والممرضات حنان فرحات ودعاء رضا، وأشرف على تعقيم الأجهزة رضا عرفات مسؤول قسم صيانة الأجهزة بالمستشفى.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى قها للعزل إلى 260 حالة غادروا المستشفى بعد شفائهم من فيروس كورونا حيث أعلن المستشفى اليوم تعافي هنا علي الممرضة بمستشفى قليوب اليوم. 

من جانبها أوضحت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء. 

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس.
طبيب فى مهمة رسمية.. تفاصيل أول ولادة قيصرية لـ صيدلانية بعزل قها.. صور
طبيب فى مهمة رسمية.. تفاصيل أول ولادة قيصرية لـ صيدلانية بعزل قها.. صور
طبيب فى مهمة رسمية.. تفاصيل أول ولادة قيصرية لـ صيدلانية بعزل قها.. صور
طبيب فى مهمة رسمية.. تفاصيل أول ولادة قيصرية لـ صيدلانية بعزل قها.. صور
طبيب فى مهمة رسمية.. تفاصيل أول ولادة قيصرية لـ صيدلانية بعزل قها.. صور
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