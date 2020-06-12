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برلمان

بعد واقعة القليوبية.. 10 سنوات سجن عقوبة الاعتداء على الأطباء.. تفاصيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:01 ص
مستشفى القناطر الخيرية
مستشفى القناطر الخيرية
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عبد الرحمن سرحان
مازال مسلسل الاعتداء على الأطباء متوصل، وما زالت الأطقم الطبية تقع ضحية لبعض الخارجين على القانون، فما بين الحين والآخر، هناك واقعة في أحد المستشفيات ضحيتها الأولى هو الطبيب.

مستشفى القناطر الخيرية، كانت شاهدة على واقعة جديد، حيث قام أهالى أحد المتوفين المصابين بـ فيروس كورونا بالتعدى على أحد الأطباء واحداث تلفيات فى قسم الاستقبال بالمستشفى.

وبالتزامن مع الواقع الجديد، يستعرض "صدى البلد"، العقوبات المدرجة بالقانون ضد الاعتداء على الموظفين أو من يقوم بخدمة عامة، بمن فيهم الأطباء..


نصت المادة 137 مكرر أ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين".

وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وإذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين.

وإذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد.
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