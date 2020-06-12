هل ضعف كورونا وأصبح أقل شراسة.. الصحة العالمية تحسم الجدل

نشرت وسائل الإعلام الإيطالية والدولية العديد من الدراسات والأبحاث التي تؤكد ضعف فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 وتحوله لفيروس أقل شراسة لكن دون أى تعليق لمنظمة الصحة العالمية على حقيقة الأمر.

ونشر موقع "Medscape" اليوم الجمعة تحذيرات مسؤولين بالصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية عن عدم وجود أى دليل علمي يؤكد ضعف فيروس كورونا وتحوله لفيروس أقل شراسة.





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وأكد العديد من الباحثين الدوليين أن فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 تحور لأكثر من سلالة وتغيرت الطفرات الجينية للفيروس وهو ما أدي لتغيير مدى قوته وانتشاره وشراسته.





وقال الطبيب الإيطالي "ماتيو باسيتي" مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى "سان مارتينو" في إيطاليا "أن شهري مارس وإبريل، شهدوا وصول مرضى إلى طوارئ المستشفيات بمضاعفات شديدة وعدم القدرة على التنفس الا بأجهزة الأكسجين والتنفس صناعي، ثم يتوفون خلال ثلاثة أيام".





وتابع الطبيب الإيطالي "أن الأسابيع الخمسة الأخيرة، شهدت اختلاف كبير فى حالات المرضى وهو ما يعني أن الفيروس بدأ يضعف".





وفي نفس السياق أكد "مارك كاميرون"، أستاذ علوم السكان والصحة الكمية بكلية الطب في جامعة "كيس ويسترن ريزيرف" الأمريكية ، "أن الفيروسات تنتشر في المجتمع وتتغير وتتحور مع مرور الوقت".