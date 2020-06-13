تحفة فنية.. غطاس يستغل الزجاجات الفارغة في صنع أكبر سلحفاة بمدينة دهب

استغل الغطاس المحترف صدام الكيلاني صاحب محاولة موسوعة جينيس العالمية باطول غطسة في العالم زجاجات المياه المعدنية والتخلص الآمن منها في صنع سلحفاة بحرية من أجل الحفاظ علي البيئة والتعريف بأضرار البلاستيك.





وقال الغطاس صدام الكيلاني إن السلحفاة تكونت من ٣٠٠٠ زجاجة جمعت علي مدار اسابيع مشيرا إلي إن العمل حفاظا علي البيئة وحتي لا تصل تلك الزجاجات البحر وتضر الشعاب المرجانية والكائنات البحرية من بينها السلحفاة البحرية مشيرا الي ان البلاستيك يقتل الكائنات البحرية







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واوضح الكيلاني إنه تعاونت معه مجموعة بلانت السياحية ووفرت له مكان تجميع السلحفاة بالبلاستيك







وأضاف الكيلاني أن العمل مازال مستمرا، ولم يكتمل بعد وبعد اكتماله سوف يتم اختيار ميدان او منطقة سياحية بالتنسيق مع مجلس مدينة دهب ويوضع فيه مجسم السلحفاة البحرية .





وكانت اتخذت محافظة جنوب سيناء إجراءات بمنع تداول البلاستيك والاكياس البلاستيك التي تضر بالبيئة ولكن لم ينفذ بسبب جائحة كورونا .