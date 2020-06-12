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محافظات

تعافي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة من كورونا .. تفاصيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:02 م
مستشفى ناصر العام
مستشفى ناصر العام
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في القليوبية سلبية العينة الثانية الخاصة به والخاصة بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حالته مستقرة تماما بعد البدء في تناول بروتوكول وزارة الصحة الخاص لعلاج فيروس كورونا المستجد. 

وناشد ناجى المواطنين بالحفاظ على أنفسهم وأسرهم من فيروس كورونا من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة لمنع انتشار الفيروس.

وكانت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن 13 مستشفى بالقليوبية أعلنتها وزارة الصحة قد أعلنت عن تعافي وخروج 5 حالات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 18 حالة شفاء.

وأوضحت أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.
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