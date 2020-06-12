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ديني

ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.. خطيب المسجد النبوي يوصي بالدعاء

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:02 م
ما نزل بلاء إلا بذنب
ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة.. خطيب المسجد النبوي
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أمل فوزي
قال الشيخ صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وينبغي على العبد أن يستنزل الرحمة بدعاء الله سبحانه وتعالى.

وحث «البدير» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، على يقظة القلوب من الغفلات، والتوبة من الذنوب والخطايا، مذكرًا أنه ، وأن يستنزل العبد الرحمة بالدعاء، فمن افتقر إلى الله عز وجل استغنى، ومن لاذ به عزّ، ومن استجار به وقيّ.

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وأوضح أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى بناء الوعي في الأنجال والأجيال، والنساء والرجال، لما ظهر من دجاجلة وأفاكين يستثمرون الجوائح في تحقيق المآرب الخبيثة، والمطامع الحقيرة.

وأكد  أن قلة الوعي آفة على ساق الجهل والخفة والطيش، وقلة الاكتراث وعدم المبالاة، وإن من البلاء أن يكون الرأي لمن يملكه لا لمن يبصره.

وأضاف: يأخذنا الألم حين نرى ونسمع التعليمات الوقائية، والنشرات التوعوية والأدلة الإرشادية، والخطط الاحترازية التي تصدر من الجهات الأمنية والصحية بخصوص جائحة كورونا، فيصغي إليها بمسمع أصمّ، ويقابلها بالاستهتار وعدم المبالاة، ويصرّ على المخالفة والمعاندة.

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