فورد تسحب 2 مليون سيارة من الولايات المتحدة

كشفت شركة فورد الأمريكية، لإنتاج السيارات أنها سحبت مايقرب من 2.15 مليون سيارة في أمريكا الشمالية والسبب هو عيوب محتملة في إقفال الأبواب.



وأكدت فورد، أن الطرارازت المستهدفة هي " فيسستا وفوكاس وفيوجن وإسكيب وسي ماكس وترازنيت إلى جانب سيارات لميوزين " إم كيه زد وإم كي سي وهي من إنتاج علامة لينكولن التجارية الفاخرة التي تنتمي إلى مجموعة فورد.



كما تتراوح سنوات إنتاج تلك الطرازات مابين 2011 و 2016 كما ان الشركة قالت إنه في أسوأ الحالات يمكن ان يتم فتح الباب اثناء القيادة ومع ذلك، لم تتلق فورد حتى الآن أي تقارير عن وقوع حوادث أو إصابات.



يذكر أن اعلنت شركة فورد لصناعة السيارات الامريكية تسجيلها براءة اختراع لأربع تصاميم جديدة للشبك الأمامي ، حتى يتم استخدامها فى موديلات فورد القادمة.



حيث أن شركة فورد تعمل حاليا على الخروج من ازمة فيروس كورونا المستجد من خلال محاولة انتاج سيارات قادرة على المنافسة بشكل قوى ذو تصميمات فاخرة.



وكشفت الصورة الأولى عن تصميم شبكي أنيث مشابه لاسكيب الأصلية وسيارات الدفع الرباعي الأخرى في بداية القرن الحالي، وتبدو مناسبة لسيارات الاس يو في بشكل خاص.



