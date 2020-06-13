لطلاب زراعة عين شمس.. العميد: نوجه بسرعة رفع المقالات البحثية وعدم الانتظار للموعد النهائي

وجه الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس رسالة لطلاب فرق النقل تحثهم على سرعة الانتهاء من رفع المقالات البحثية الخاصة وعدم الانتظار إلى اقتراب الموعد النهائي.





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وأضاف عميد كلية زراعة: "حتى لا يحدث ضغط على موقع رفع الأبحاث علما بأن سيتم غلق الموقع يوم 15/6/2020 في تمام الساعة 11:59 pm ولن يتم استقبال أبحاث بعد هذا التوقيت".





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وأكد على الطلاب مراعاة الدقة أثناء رفع الأبحاث لتلافي حدوث أخطاء موضحا ان سير عملية تسليم الابحاث الكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتتم بكل سهولة منوها اننا دائما ندعم الطلاب مشيرا أنه يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت.





ونوه عميد كلية زراعة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابه الأبحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبين في المقرر.





