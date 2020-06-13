AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب زراعة عين شمس.. العميد: نوجه بسرعة رفع المقالات البحثية وعدم الانتظار للموعد النهائي

السبت 13/يونيو/2020 - 03:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
وجه الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس رسالة لطلاب فرق النقل تحثهم على سرعة الانتهاء من رفع المقالات البحثية الخاصة وعدم الانتظار إلى اقتراب الموعد النهائي.

أقرأ ايضا :

وأضاف عميد كلية زراعة: "حتى لا يحدث ضغط على موقع رفع الأبحاث علما بأن سيتم غلق الموقع يوم 15/6/2020 في تمام الساعة 11:59 pm ولن يتم استقبال أبحاث بعد هذا التوقيت".

أقرأ ايضا :

وأكد على الطلاب مراعاة الدقة أثناء رفع الأبحاث لتلافي حدوث أخطاء موضحا ان  سير عملية تسليم الابحاث الكترونيا  لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتتم بكل سهولة منوها اننا دائما ندعم الطلاب مشيرا  أنه يتوجب علي  الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت.

ونوه عميد كلية زراعة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابه الأبحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبين في المقرر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية لطلاب النقل

عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل ويجب أن تتوافر فيه هذه الشروط

عميد زراعة عين شمس: البحث فردي لطلاب فرق النقل وهذه شروطه.. عميد تربية عين شمس: أنهينا رفع جميع المقالات البحثية

عميد زراعة عين شمس يوضح كيفية اختيار المقالة البحثية لطلاب فرق النقل

نائب رئيس جامعة عين شمس يحدد مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل.. "حقوق" توضح محظورات المقالة البحثية

عميد تربية عين شمس يوضح الإجراءات الاحترازية لامتحانات طلاب الفرق النهائية...كلية البنات تضع خطة لاستقبال الفرق النهائية

ترشيحاتنا

جريمة هزت بريطانيا.. رجل يوجه عدة طعنات لامرأة وسط الشارع| فيديو وصور

لن أعيش في جلباب أبي.. قصة مسلسل رفضه نور الشريف | نوستالجيا

رغم خلافاتنا الكثيرة.. مرتضى منصور: الود كان يسود علاقتي مع محمود طاهر.. فيديو

أخبار التوك شو.. أسرار جديدة ومفاجئة عن كورونا.. البلازما ليست علاجا.. والصحة: المتعافي قد يصاب مرة أخري بالفيروس

عداد كورونا.. ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108

لشكه فى سلوكها.. يمزق جسد زوجته ويضرم النيران فى جثتها لإخفاء جريمته بالقاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة هزت بريطانيا.. رجل يوجه عدة طعنات لامرأة وسط الشارع| فيديو وصور

فاصل زجاجي.. دار رعاية بريطانية تتغلب على أزمة رؤية المسنين لأولادهم بسبب كورونا.. شاهد

لبيعها وطبخها.. تهريب مئات القطط إلى الصين في أقفاص| فيديو وصور