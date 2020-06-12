جامعة عين شمس تقدم منحا دراسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

قامت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتقديم منح دراسية للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من للمجالات الأكاديمية، وخاصة مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض.





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وأكدت الجامعة أنه تم بالتعاون والشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة أيه أف أس مصر ونيوتن للخدمات التعليمية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2020 - 2021 .





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ويهدف برنامج المنح الجامعية لدعم الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر لتقديم فرص تعليمية جامعية أفضل وكذلك الطلاب المتفوقين من ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل أفضل بجانب تطوير وتعزيز القدرات القيادية لتخريج كوادر شبابية قادرة على قيادة المستقبل.



