AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تقدم منحا دراسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:45 م
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
Advertisements
حسام الفقي
قامت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتقديم منح دراسية للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من للمجالات الأكاديمية، وخاصة مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض.

اقرأ أيضا :

وأكدت الجامعة أنه تم بالتعاون والشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة أيه أف أس مصر ونيوتن للخدمات التعليمية وبتمويل من الوكالة الأمريكية  للتنمية الدولية، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2020 - 2021 .

اقرأ أيضا :

ويهدف برنامج المنح الجامعية لدعم الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر لتقديم فرص تعليمية جامعية أفضل وكذلك الطلاب المتفوقين من ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل أفضل بجانب تطوير وتعزيز القدرات القيادية لتخريج كوادر شبابية قادرة على قيادة المستقبل.

يذكر أن آخر موعد للتقديم ٣١ يوليو ٢٠٢٠.
جامعة عين شمس تقدم منحا دراسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
جامعة عين شمس تقدم منحا دراسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
جامعة عين شمس تقدم منحا دراسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 منحة من الجامعة الأمريكية لطلاب المدارس الحكومية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل أسرة متوفى بكورونا تعدت على أطباء مستشفى القناطر

القصة الكاملة لـ أزمة بنات شريف منير على السوشيال ميديا

صانع البهجة | مبروك عطية "داعية استحوذ على قلوب المصريين بجمال أسلوبه"

فان دايك يزيح محمد صلاح من عرش الأعلى دخلا في ليفربول

قررت افضحك بنفسي.. زوجة رامي جمال تكشف عن تيشيرت يظهر به دومًا

بعد سفر فايلر لبلاده.. زكي عبد الفتاح ينفي تفاوض الأهلي مع برادلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة عمل فاهيتا فراخ

8 علامات لا تغفلها.. أعراض مرض السكر عند الرجال

الأم أصيبت بالعدوى بسبب مديرها.. كورونا يحرم 5 أطفال من والديهما بفارق يوم واحد