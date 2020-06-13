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أخبار البلد

غلق باب التقديم لوظائف قيادات المحليات 30 يونيو

السبت 13/يونيو/2020 - 01:47 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تغلق وزارة التنمية المحليه، باب التقديم للوظائف الشاغرة لقيادات التنمية المحلية بالمحافظات ، نهاية الشهر الجاري،و تقدم إلي هذه الوظائف 418 متقدما حتي 9يونيو الجاري.

وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن التقديم الكترونيا ولا يلتف للتقديم  الورقي او عن طريق الايميل.

وحددت وزارة التنمية المحلية ارقام : 01060150604 – 27957787 للاستعلام  عن ايه سؤال يختص بالوظائف.

وكانت قد حصل "صدى البلد"، على الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف التنمية المحلية بالمحافظات التى بدأ التقديم فيها اليوم، ولمدة شهر حتى 30 يونيو المقبل، وتتمثل الشروط في:

- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب وتقديم صورة من جميع المؤهلات.
- مؤهل عالٍ مناسب مع مزاولة العمل مدة كلية لا تقل عن 18 سنة خارج الوحدة.
- إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى.
- الحصول على دورات تدريبية متقدمة في الإدارة المحلية.
- قدرة كبيرة على القيادة والتوجية والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.
-تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم اليها وصورة الشهادات التدريبية والشكر والتقدير.
-تقديم صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد مميكنه وصورة شخصية .
استيفاء شروط التعيين المنصوص عليهما في المادتين 14 و17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذلك قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 35 لسنه 2019.
- كافة المستندات المطلوبة  للتقديم يجب ان تكون مسحوبة في صيغة "  pdf" ولن يلتفت لاى مستند يتم تصويرة عن طريق الهاتف المحمول.
أما الشروط  العامة المطلوبة للمتقدمين  من داخل الجهاز الادارى للدولة  من العاملين بالادارة المحلية والمتقدمين من الوزارات والهيئات والجهاز الادارى للدولة  فتتمثل في..
- قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الادنى في حال التقديم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة او العليا.
-قضاء مدة بينية في وظائف من الدرجة الادنى لا تقل عن عامين في الدرجة الاولى او ان يكون على درجة كبيرة في حالى التقديم لشغل وظيفة درجة المدير العام.
-الالتزام التام بنماذج بيان الحالة والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفق بالاعلان واعتمادها من السلطة المختصة "المحافظ – السكرتير العام- رئيس الجهة" خلال فترة الاعلان.
-ان يكون حاصلا على تقدير ممتاز عن اخر سنتين.
-المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والانجازات السابقة.
-مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على ان يتم اعدد المقترح بالكمبيوتر.
-صورة طبق الاصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التى شارك فيها والبعثات للخارج.

اما الشروط  العامة المطلوبة للوظائف لمن يرغب في التقديم من خارج الجهاز الادارى للدولة  فتتمثل في..
- قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن 19 عاما في حالة التقدم لشغل وظيفة الدرجة الممتازة و18 سنه لوظيفة الدرجة العليا و17 عاما لوظيفة درجة المدير العام.
-الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة لضباط القوات المسلحة والشرطة ومقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها بالكمبيوتر.
-صورة طبق الاصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التى شارك فيها والبعثات للخارج .
-تقديم ما يفيد سيرة ذاتية باللغة العربية وشهادة قانونية ان امكن للمدنيين من خارج الجهاز الادارى للدولة وشهادة الخبرة عن مدة الخدمة السابقة المذكورة في السيرة الذاتية.
-القدرة الفائقة على القيادة والتوجية وتخطيط ووضع السياسة والاهداف.

وحذرت الوزارة المتقدمين من انه لن يلتفت الى الطلبات الواردة بالبريد او على غير الموقع المحدد بالاعلان او بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقى الطلبات.

ويراعى ارسال المستندات على الموقع المحدد بالاعلان وتحديد ايميل شخصى للتقدم ليتم المراسلة عليه .

وكانت أعلنت وزارة التنمية المحلية 54 وظيفة شاغرة بالمحافظات ،وتم فتح باب التقديم  30مايو الماضي.

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