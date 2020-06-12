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أخبار البلد

التنمية المحلية: لم يتم تحديد موعد استكمال المقابلات للمتقدمين للوظائف بالوزارة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:55 ص
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إنه لم يتم تحديد بعد موعد استكمال المقابلات  للمتقدمين للوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية التى أعلنت عنها الوزارة في مارس الماضى.

وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه سيتم تحديد الموعد على ضوء استقرار اوضاع فيروس كورونا .

واضاف ان اللجنة المسئولة عن اجرت المقابلات الشخصية قابلت عدد من المتقدمين للمسابقة ديوان عام وزارة التنمية المحلية .

وأكد أن الوزارة تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، عند إجراء المقابلات، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والجوانتى، ويحضرون تباعا، وتتم مراعاة التباعد الاجتماعى والتطهير والتعقيم.


وقال إنه يتم عمل اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية لقياس السمات الشخصية للمتقدم للوظيفة خلال المقابلة وتقييم المتقدم.

وكان قد تم الإعلان عن 20 وظيفة خالية بوزارة التنمية المحلية في 23 فبراير الماضى، منهم 5 أخصائيي تشغيل حاسب آلي، و5 مهندسي "ميكانيكا – مدني – عمارة"، و5 أخصائيي تخطيط عمراني، و5 باحثين قانونيين، وأغلق باب التقديم في 8 مارس الماضى، وبلغ عدد المتقدمين للوظائف 1870 متقدما، حيث تقدم لوظيفة مهندس ميكانيكا ومدنى ومعمارى 250 متقدما، ولوظيفة باحث قانونى 1200 متقدما، ولأخصائى تشغيل حاسب آلى 370 متقدما، ولوظيفة أخصائى تخطيط عمرانى 50.

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