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أخبار البلد

وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:07 ص
وظائف خالية اليوم
وظائف خالية اليوم في مصر
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هيثم سعد الدين

إذا كنت من الباحثين عن وظائف خالية اليوم  في مصر وفرص عمل و.. اقرأ معنا السطور التالية والتي تضم أكثر من 2600 فرصة عمل في مصر اليوم.

فقد أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2693 فرصة عمل عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1450 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعي، وسكن للمغتربين، ووجبة غذاء في بعض الشركات، وذلك من خلال 23 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال مارس 2020.

وقال سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم، الأربعاء، إن نشرة التوظيف الخاصة بالوظائف الخالية وفرص العمل في مصر والتي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير فرص مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأضاف الوزير أن فرص العمل والوظائف الخالية متاحة في كثير من الشركات في مصر الآن واليوم وخلال الشهر، مشيرا إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام.

وتابع: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التى تساعدهم فى الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه فى مستقبلهم".

وأكد أن فرص العمل المتوفرة تشمل: مندوب مبيعات ، مؤهل عالي ، وخبرة ويجيد الانجليزية  والسن حتي 30 سنة ، والراتب من 2300 حتي 6000 جنيه ، وأوفيس بوي ، مؤهل متوسط، السن حتي 40 سنة ، والراتب 2000 جنيه، ومدير قسم أغذية، ومدير قسم الكترونيات ، وكاشير، ومدخل بيانات ، وشيف قس الطازج، وحلواني ، وأمين مخزن ، وبائع بجميع الأقسام ، ومشرف قسم ملابس، فرد أمن.

كما تشمل الوظائف الخالية مراجع استعلام بنكي ، ومشرف مجموعة توزيع ، وخدمة عملاء، ومندوب استعلام وتوزيع ، وموظف فرز، وسائق رخصة اولي وثانية ثالثة، ومنسق مبيعات ، ودعاية مبيعات، ومهندس انتاج ، وصيانة ، وميكاترونكس ، وفني تبريد ، وتكييف، وكهرباء كنترول ، وعامل نظافة ، وويتر، وباريستا، شيف، وبائع ملابس ، ومسئول صحة وسلامة.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب.

وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر
وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر
وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر
وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر
وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر
وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر
وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر
وظائف خالية اليوم في مصر.. لو مش لاقي شغل وتبحث عن وظيفة.. إليك أكثر من 2600 فرصة عمل متاحة لك هذا الشهر
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