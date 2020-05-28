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أخبار البلد

بالكمامات والقفازات.. التنمية المحلية تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الشاغرة بالوزارة

الخميس 28/مايو/2020 - 02:58 م
الوظائف الخالية وزارة
الوظائف الخالية وزارة التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن اللجنة المسئولة عن مسابقة الوظائف الخالية بديوان عام وزارة التنمية المحلية، تجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين منذ أسبوعين وتوقفت خلال إجازة العيد، وستستكمل المقابلات بعد إجازة عيد الفطر المبارك.


وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الوزارة تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، عند إجراء المقابلات، حيث يتم مقابلة ٢٠ متقدما يوميا مرتدين الكمامات والجوانتى، ويحضرون تباعا، وتتم مراعاة التباعد الاجتماعى والتطهير والتعقيم.




وقال إنه يتم عمل اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية لقياس السمات الشخصية للمتقدم للوظيفة خلال المقابلة وتقييم المتقدم.


وكان قد تم الإعلان عن 20 وظيفة خالية بوزارة التنمية المحلية في 23 فبراير الماضى، منهم 5 أخصائيي تشغيل حاسب آلي، و5 مهندسي "ميكانيكا – مدني – عمارة"، و5 أخصائيي تخطيط عمراني، و5 باحثين قانونيين، وأغلق باب التقديم في 8 مارس الماضى، وبلغ عدد المتقدمين للوظائف 1870 متقدما، حيث تقدم لوظيفة مهندس ميكانيكا ومدنى ومعمارى 250 متقدما، ولوظيفة باحث قانونى 1200 متقدما، ولأخصائى تشغيل حاسب آلى 370 متقدما، ولوظيفة أخصائى تخطيط عمرانى 50.


وتم التقديم للمسابقة يدويا في ديوان عام الوزارة؛ الدور التاسع، مكتب الأمانة الفنية للجنة التعاقد الوظيفي، 4 شارع نادي الصيد، الدقي، جيزة.


وعن الشروط العامة للوظيفة، فإنها تشمل: لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة، والتعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط، وألا تزيد سن المتقدم على 35 عامًا. 




وقال اللواء محمود شعراوى إن هذا الإعلان يأتى وفقًا لقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفي بالمسميات الآتية: وحول الشروط العامة الخاصة بهذه الوظائف، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة، والتعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط، وألا تزيد سن المتقدم على 35 عامًا، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي، ولا يترتب على إبرام الوزارة لأي تعاقدات أي التزام بالتثبيت أو التعيين في وظائف دائمة.
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