استقرار الوضع بالمحافظات.. شعراوي يتابع مع المحافظين إجراءات مواجهة كورونا في العيد



يتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، مع المحافظين على مدار الساعة منذ صباح اليوم، الأحد، جهود الأجهزة المحلية والتنفيذية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.













وأجرى اللواء محمود شعراوي، عددًا من الاتصالات مع المحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة، وكذا إيقاف وسائل النقل العام.

















وأكد وزير التنمية المحلية أن المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بجميع المناطق بالمحافظة، خاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا بين القيادات المحلية بالمحافظات ومديري الأمن والجهات المعنية الأخرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم ومنع أي تكدسات أو تجمعات للمواطنين.









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وقال شعراوي إن هناك إغلاقًا كاملًا لجميع الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات، وقام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش، مضيفا أنه تم توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم في نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولًا بأول ومنع أي تجمعات ورصد أي مخالفات للبناء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.









وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة التعامل بكل حزم في تنفيذ جميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا ، لافتًا إلى أن غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ، كما تتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن 15330 أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).









وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين في جميع المحافظات الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وأمنهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.









وأضاف شعراوي أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى استقرار الوضع في جميع المحافظات بشكل عام، والتزام جميع المواطنين بقرارات مجلس الوزراء.