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أخبار العالم

بتهم الفساد والرشوة.. اعتقال قاضي إيراني هارب في رومانيا

السبت 13/يونيو/2020 - 11:08 ص
القاضي الايراني المعتقل
القاضي الايراني المعتقل في رومانيا
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على صالح
أعلن المتحدث باسم القضاء في إيران، غلام حسين إسماعيلي، اليوم السبت، أن قاضًيا إيرانيًا اتهم بالفساد واستولى على أكثر من 500 ألف دولار وحصل على مبالغ على سبيل الرشوة، قد اعتقل في رومانيا.

وقال إسماعيلي، وفقا لما نقلته عنه وسائل اعلام ايرانية، إنه بعد الإجراء القانوني للقضاء، اعتقل غلام رضا منصوري في رومانيا وسلم إلى الإنتربول.


واضاف "كان القاضي منصوري قد اعلن عن عودته إلى إيران في وقت سابق لحضور جلسة محاكمته على الفساد والرشوة.

 وتابع الناطق باسم القضاء الايراني: لكن بعد إجراء التحقيقات أدركنا أن هذا الإعلان ليس جادًا ويشبه تهربا" ، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الايرانية.

وأوضح أن منصوري لا يمكن نقله إلى إيران في الوقت الحالي بسبب ظروف حظر الطيران بسبب فيروس كورونا، لكن "هذا سيحدث في الأيام التالية".

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