بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

كشفت السلطات القضائية في إيران اليوم السبت، عن أن الجاسوس الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا، بتهمة تسريب معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية ساعدت في تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 يناير الماضي، لا علاقة له باغتيال الجنرال الإيراني.
وذكرت أنه كان يقدم معلومات للموساد والإستخبارات الأمريكية عن القوات الإيرانية الموجودة في سوريا، وفقا لوسائل الاعلام الايرانية.
وقال الناطق باسم القضاء الإيراني، غلام إسماعيلي، إن "الجاسوس الذي جرى اعدامه في طهران، المدعو محمود موسوي مجد، كان مقيما في سوريا مع اسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعمل وزارة الدفاع وفيلق القدس إلى الموساد الإسرائيلي والاستخبارات المركزية الأمريكية CIA"
وكانت الاتهامات التي وجهت للجاسوس في السابق أنه رصد تحركات قاسم سليماني وأماكن إقامته خلال عامي 2018 و2019".
وأضاف: "لا علاقة للجاسوس محمود موسوي مجد باغتيال القائد قاسم سليماني، وهو كان يقدم للعدو معلومات عن قواتنا الاستشارية في سوريا".
وأشار الناطق باسم القضاء الايراني إلى أن حكم إعدام موسوي صدر بالفعل وتم تأييده، وسينفذ في وقت لاحق.