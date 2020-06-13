بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

وذكرت أنه كان يقدم معلومات للموساد والإستخبارات الأمريكية عن القوات الإيرانية الموجودة في سوريا، وفقا لوسائل الاعلام الايرانية.

وكانت الاتهامات التي وجهت للجاسوس في السابق أنه رصد تحركات قاسم سليماني وأماكن إقامته خلال عامي 2018 و2019".





وأضاف: "لا علاقة للجاسوس محمود موسوي مجد باغتيال القائد قاسم سليماني، وهو كان يقدم للعدو معلومات عن قواتنا الاستشارية في سوريا".



