AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

السبت 13/يونيو/2020 - 11:00 ص
قاسم سليماني
قاسم سليماني
Advertisements
على صالح
كشفت السلطات القضائية في إيران اليوم السبت، عن أن الجاسوس الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا، بتهمة تسريب معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية ساعدت في تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 يناير الماضي، لا علاقة له باغتيال الجنرال الإيراني.

وذكرت أنه كان يقدم معلومات للموساد والإستخبارات الأمريكية عن القوات الإيرانية الموجودة في سوريا، وفقا لوسائل الاعلام الايرانية. 


وقال الناطق باسم القضاء الإيراني، غلام إسماعيلي، إن "الجاسوس الذي جرى اعدامه في طهران، المدعو محمود موسوي مجد، كان مقيما في سوريا مع اسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعمل وزارة الدفاع وفيلق القدس إلى الموساد الإسرائيلي والاستخبارات المركزية الأمريكية CIA" 

وكانت الاتهامات التي وجهت للجاسوس في السابق أنه رصد تحركات قاسم سليماني وأماكن إقامته خلال عامي 2018 و2019".

وأضاف: "لا علاقة للجاسوس محمود موسوي مجد باغتيال القائد قاسم سليماني، وهو كان يقدم للعدو معلومات عن قواتنا الاستشارية في سوريا".

وأشار الناطق باسم القضاء الايراني إلى أن حكم إعدام موسوي صدر بالفعل وتم تأييده، وسينفذ في وقت لاحق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران تسجل 2979 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كشف مكان قاسم سليماني.. طهران تحكم بالإعدام على إيراني تجسس لصالح أمريكا

بتهمة التخابر.. الحكم بالإعدام على إيراني وشى بمكان سليماني للموساد والـCIA

إيران تنشر أول صورة لـ الجاسوس المتسبب في قتل قاسم سليماني

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 13-6--٢٠٢٠

بعد تصاعد حدة الاحتجاجات.. الولايات المتحدة تجلي رعاياها من لبنان

المالية: صرف مرتب يونيو بدءا من الاثنين المقبل

طلب دعم أصدقائه.. أحمد عبد الله محمود يعلن سرقة حسابه على الـFacebook

ناهد رشدي: فوجئت بالكيس الأسود في مشهد فرح سنية بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي

18 يوما على تطبيق الزيادة الجديدة.. احسب معاشك وتعرف على المستفيدين منها بالقانون

AdvertisementS

بعد وصولنا لـ ذروة كورونا.. حميات إمبابة تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل

لمريض كورونا.. 6 أعراض إذا ظهرت عليك التوجه للمستشفى فورا

عريس يكتشف أن زوجته "رجل" بعد يومين من الزفاف

بعد الحكم بإعدامه.. إيران: لا علاقة للجاسوس موسوي بمقتل قاسم سليماني

بفارق 41 عاما بينهما.. مسنة تتبنى شابا وتتزوجه بعد فترة.. صور

القصة الكاملة لانتحار سائق الجيزة.. الاتصال الأخير من مريض كورونا: أنا تعبت خلاص

استشهاد أول طبيب متطوع بالسنة السادسة بفيروس كورونا.. صور

18 يوما على تطبيق الزيادة الجديدة.. احسب معاشك وتعرف على المستفيدين منها بالقانون

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب

إغلاق سوق كبيرة في بكين بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

عبلة الكحلاوي: بعض أهالي مصابي كورونا داخل جمعية الباقيات الصالحات رفضوا استلامهم.. ولن نغلق الدار.. والحالات مستقرة

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو..سر اعتزالها الفن ومعاناتها من زيادة كهرباء القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحفة فنية.. غطاس يستغل الزجاجات الفارغة في صنع أكبر سلحفاة بمدينة دهب

تغيير قائمة أسعار إم جي MG في مصر.. صور

بالكاش والفساتين المبهجة.. نجمات ومشاهير تحدين العزل على البحر