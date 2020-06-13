AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في عامه الأول.. تعافى الطفل سيد أصغر مصاب بفيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 06:55 م
تعافى الطفل سيد أصغر
تعافى الطفل سيد أصغر مصاب بفيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتي تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن 13 مستشفى بالقليوبية، عن تعافي أصغر مصاب بالكورونا في المستشفي وهو الطفل سيد والذي لم يتعد عامه الأول ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 20 حالة شفاء.

وأكد مدير المستشفى أنه حالة الطفل سيد تحسنت بعد أن تاكدت إصابته بفيروس الكورونا منذ ثلاثة أسابيع وتم حجزه بقسم العزل بمرافقة أحد الممرضات وتم تعافيه تماما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخرج اليوم.


وكانت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة أعلنت عن تعافي وخروج 5 حالات ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 18 حالة شفاء.

وقال الدكتور أمير عادل مسئول ملف حالات الإصابة بكورونا بالمستشفى أنه تم تعافي وخروج حالتين ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضي بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 43 حالة.

وأوضح أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي 6 حالات جديدة من كورونا بمستشفى العزل في قها

العيد عيدين.. مستشفيات العزل تعلن أخبارا سارة بشأن كورونا

خروج 12 متعافى من كورونا بمستشفى النيل بشبرا الخيمة

عقب إصابته بكورونا.. سلبية أول عينة لمدير مستشفى ناصر العام بالقليوبية

خروج 8 متعافين من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة

تعافي 3 حالات من كورونا فى مستشفى ناصر بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

قائمة أسعار شيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra الجديدة في مصر .. صور

نكدية وضربتني بكوباية إزاز.. اعترافات مثيرة في جريمة ذبح موظف لزوجته وإحراق جثتها بالظاهر

لا تدعو للتفاؤل.. وزارة الري: مفاوضات سد النهضة متعثرة

حلا شيحة فى مرمى العنصرية بعد نشرها صورة مع مربية كينية.. تفاصيل

أقل شراسة منذ ظهوره.. المصل واللقاح: سلالة كورونا في مصر أقل خطورة من مثيلتها في أوروبا والعالم

بطولة محمد رمضان.. عمل فني عن قصة حياة الراحل أحمد زكى

AdvertisementS

الصحة: 3 أطعمة ومشروبات تحميك من كورونا

لم تتغير..وزارة النقل تعلن مواعيد مترو الأنفاق تزامنًا مع تعديل مواعيد الحظر الجديدة

بسبب كورونا.. تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي

من مستشفى أبو خليفة للعزل.. أطباء: الحالة العامة للفنانة رجاء الجداوي مستقرة وتتحسن تدريجيا

الأرصاد: منخفض جوي يضرب جنوب البلاد اليوم.. وأمطار على محافظات الشمال غدا

400 مليون جرعة من لقاح كورونا.. 4 شركات أوروبية توقع عقدا لإنتاج مصل كوفيد19

لا تدعو للتفاؤل.. وزارة الري: مفاوضات سد النهضة متعثرة

زواج نجمي الزمالك والأهلى فى زمن كورونا.. صور

«الوطنية للصحافة»: 32 حالة اشتباه جديدة بـ كورونا بين العاملين في المؤسسات القومية

الصحة العالمية: لقاح أوكسفورد دخل المرحلة الثالثة من التجارب.. فيديو

أقل شراسة منذ ظهوره.. المصل واللقاح: سلالة كورونا في مصر أقل خطورة من مثيلتها في أوروبا والعالم

بعد وفاة مريض سوداني.. إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه وإحالته للتحقيق العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من صالون التجميل.. شاهد.. نوال الزغبي تستعرض جمالها

بإطلالة بسيطة.. شاهد ماغي بو غصن في أحدث ظهور

قبل الإقدام على الطلاق .. أشياء هامة يجب التحدث بها مع شريكك