في عامه الأول.. تعافى الطفل سيد أصغر مصاب بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة والتي تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن 13 مستشفى بالقليوبية، عن تعافي أصغر مصاب بالكورونا في المستشفي وهو الطفل سيد والذي لم يتعد عامه الأول ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 20 حالة شفاء.





وأكد مدير المستشفى أنه حالة الطفل سيد تحسنت بعد أن تاكدت إصابته بفيروس الكورونا منذ ثلاثة أسابيع وتم حجزه بقسم العزل بمرافقة أحد الممرضات وتم تعافيه تماما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وخرج اليوم.









وكانت مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة أعلنت عن تعافي وخروج 5 حالات ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 18 حالة شفاء.





وقال الدكتور أمير عادل مسئول ملف حالات الإصابة بكورونا بالمستشفى أنه تم تعافي وخروج حالتين ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضي بالمستشفى والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 43 حالة.





وأوضح أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة.